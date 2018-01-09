Din Görevlileri Birliği tarafından “Nebevi Ufukta Daimi Gündem Tevhid” konulu konferans düzenledi. Malatya Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Konferans salonunda gerçekleştirilen konferansa Siyer Vakfı Kurucu Başkanı Muhammed Emin Yıldırım, Din-Bir-Der Malatya Şube Başkanı Sinan Erarslan, Saadet Partisi Malatya İl Başkanı Mehmet Asiltürk, Malatya İl Müftü Yardımcısı İhsan Mesut Akbaş ve bazı STK temsilcileri katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilavetinin okunmasıyla başlayan konferans Din-Bir-Der Malatya Şube Başkanı Sinan Erarslan’ın selamlama konuşmasıyla devam etti. Daha sonra söz alan Siyer Vakfı Kurucu Başkanı Muhammed Emin Yıldırım, konuşmasına hep Malatya'da muvahhitlerin yetiştiğine inandığını söyleyerek başladı.

ÖNCESİNDE BİZ İFFETİ KONUŞTUK

Başkan Yıldırım, “Böyle güzel bir mecliste güzel bir toplulukta tevhidi dinlemek için gelen siz kardeşlerime, Hanım kardeşlerimize, gençlerimize, Hepsine de selam olsun. Bu hadis yılı kapsamında medeni hukuk levhasının altında bu memlekette yaşayan bir kardeşiniz olarak ihtiyacımız olan bazı meseleleri gündem etmeye çalışıyoruz. Tevhidi bugün konuşacağız. Öncesinde biz iffeti konuştuk, ilmi konuştuk, şahadeti konuştuk ve daha nice meseleyi konuştuk. Bugün en önemli meseleyi konuşacağız. Belki de ilk programında olması gereken bir meseleyi burada konuşmak nasip olacak” diye konuştu.

HAKSIZLIK ETMİŞ OLURSUNUZ

Her boyutuyla tevhidi anlatmanın kolay olmadığını dile getiren Yıldırım, “Tabii tevhidi anlatmak, her boyutuyla burada meseleyi ortaya koymak gerçekten kolay değil. Ben derse hazırlanırken de bugün de ciddi bir biçimde zorlandığını burada itiraf etmek durumundayım. Çünkü hakkını veremediğiniz zaman bu kavrama ihanet etmiş olursunuz. Haksızlık etmiş olursunuz. Hakkını vermek böyle kolay bir şey değil. Çünkü imanımızın en temel esasını konuşuyoruz. Onun için belki bir miktarını burada konuşmuş olacağız. Belki önemli olan meseleleri burada gündem etmiş olacağız. Ama netice itibariyle İnşallah buradan hayatımızın yegâne gayesi olan temel bir meselenin en önemli kavramına ait bazı şeyleri En azından zihinlerimizde yenileme adına yeniden gündem etme adına bir gayret içerisine girmiş olacağız. Biz bu devirde unutmadan bazı şeyleri burada konuşmak durumundayız. Ve bu geniş olan konuyu beş temel başlıkta sizlere sunmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

“TEVHİDİN ÜÇ TEMEL ALANI…”

Konuşmasının 2’nci bölümünde Başkan Yıldırım, şunları kaydetti:

“Tevhidin üç temel alanı; 1. bir olan ve birlenen: Allah, 2. biri birlemek zorunda olan: İnsan, 3. birin yarattığı imtihan yurdu olan dünyanın da içinde bulunduğu: Kâinat. Rabbimizin nazarında tevhid; Allah’ın sıfatlarında ve fiillerinde mükemmelliğinin ilanıdır. Allah’ın kulları üzerindeki hakkıdır. Allah’ın en hassas olduğu mevzudur. Allah’ın kullarını elçileri aracılığı ile davet ettiği en temel hakikattir. Allah’ın kullarına mükâfatlarını ulaştıracağı en önemli sebeptir. İnsan nazarında tevhid; Tevhid, ruhun, aklın ve bedenin özgürlüğüdür. İnsana şeref kazandırtan en önemli adımdır. İnsanın fıtratına kodlanmış bir bilgidir. İnsanı parçalanmaktan, bölmekten, bölünmekten kurtaran en mühim vesiledir. Bütün beşeri boyalardan arınıp, Allah’ın boyası ile boyanmaktır. Kâinat çerçevesinden bakınca tevhid; Tevhid, kâinatın hakikatidir. Varlığın sırrıdır. Âlemlerin dengesidir. Bütün bir varlığın Allah adına ve Allah namına okunmasıdır. Mahlûkatın kesreti üzerinden, Halik’ın vahdetine ulaşmaktır.”



















MUTLU SARIGÜL