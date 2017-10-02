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Tevfik Temelli’de çalışmalar bitme aşamasında

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Tevfik Temelli Caddesinde sürdürülen değişim-dönüşüm ve yenileme çalışmalarında son rötuşlar yapılıyor.

29 Eylül 2017 Cuma 12:50
Tevfik Temelli’de çalışmalar bitme aşamasında
  Kent içi trafiğinin önemli derecede yükünü çeken Tevfik Temelli Caddesini Malatya’ya yakışır hale getiren Büyükşehir Belediyesi, cadde boyunca devam eden bisiklet yollarının asfaltını yapıyor.
2 Kilometre uzunluğundaki caddede altyapı baştan aşağı yenilenirken, 12 metre genişliğinde yol, 3 metre genişliğinde kaldırım, 1.20 cm genişliğinde bisiklet yolları, 2 metre genişliğinde de cep otoparklar yapıldı. 30 metre arayla estetik aydınlatma direklerinin monte edildiği yolda yaklaşık 400 adet akça, lale ve ıhlamur gibi yetişkin ağaç türleri dikildi.
Tevfik Temelli Caddesinde yapacağı çalışmayı cadde esnafı ve bölge halkına anketle soran Büyükşehir Belediyesi, cadde üzerinde birkaç düzeltme dışında bütün proje çalışmalarını tamamladı.
Yapılan düzenleme çalışmalarını değerlendiren bölge halkı caddenin eskisinden daha nezih ve ferah bir görünüme kavuştuğunu söyleyerek Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’a teşekkür ettiler.
İHA
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