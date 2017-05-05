Dün konuyla ilgili basın kuruluşlarına bülten gönderen Malatya Büyükşehir Belediyesi yaptığı açıklamada, ağaçlar kesilmeden cadde sakinlerinden yeni projenin uygulanması konusunda talep aldıklarını belirtti.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından, Tevfik Temelli Caddesi’ndeki 80 ağacın kesilmesi ve değişim-dönüşüm çalışmalarıyla ilgili yapılan yazılı açıklama şöyle:

“Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından, Tevfik Temelli Caddesi ile ilgili olarak iki proje hazırlandığı ve bu projeler ile ilgili olarak da Cadde sakinleri ile esnaflarının fikirlerinin alınması amacıyla anket yapıldı. Yapılan anket sonucunda cadde sakinleri ve esnaflarımız mevcut uygulanmakta olan projeyi beğendiklerini ve uygulanmasını istediklerini belirtmişlerdi. Bu proje kapsamında da 80 adet ağacın yol aksı içerisinde bulunduğu belirtilerek yerlerinden söküldü. 2 km uzunluğundaki Tevfik Temelli Caddesinde uygulanmakta olan proje kapsamında yol genişliği 12 metre olarak planlandı. 3 metre genişliğinde kaldırımlar, 120 cm genişliğinde bisiklet yolları ile 2 metre genişliğinde cep otoparkları yapılacak. 30 metre arayla estetik aydınlatma direklerinin monte edileceği, yol hattı boyunca da yaklaşık 400 adet Akça Ağaç, Lale Ağacı ve Ihlamur gibi yetişkin ağaçların dikilecek”











HABER MERKEZİ