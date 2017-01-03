AK Parti'nin gündeme getirdiği Cumhurbaşkanlığı sistemi için önümüzdeki aylarda referanduma gidilmesi bekleniyor. Malatya'da yeni sistemin anlatılması için kolları sıvadıklarını belirten Pütürge AK Parti İlçe Başkanı Mikail Sülük, ev ve kişi ayırt edilmeden sokak sokak dolaşılacağını vurguladı. Sülük, Cumhurbaşkanlığı sisteminin tüm mahalle başkanlarına anlatılacağını bu sayede herkesin sistemi çok iyi öğreneceğini kaydetti.





“Ev kişi ayırt etmeksizin anlatacağız”

Referandumun istikrarı, refahı, hizmeti ve geleceği üst düzeye taşımayı ifade ettiğini kaydeden Sülük, “Bu referandum ülkemizde koalisyonu, terör yardakçılarını, vatan hainlerini bir çöp tenekesine atmamızı sağlayacak. Bizim Türkiye birinciliği hedefimiz var. Biz birinciliği Cumhurbaşkanlığı sistemi komisyon çalışmaları biter bitmez taslağı sizlere de anlatacağız. Bizim inandığımız gibi siz değerli mahalle başkanlarımız ve teşkilatımızın her kademesinde görev yapan dava arkadaşlarımız inanacak. Burada hepimize özellikle değerli mahalle başkanlarımıza büyük görev düşüyor. Bizim de katılımlarımızla ev ev, kişi gözetmeksizin çalışmalar yapılacak. Allah’ın izniyle ilçemiz referanduma büyük katkı sağlayacak” dedi.



“Bu hepimizin başarısı“

Öte yandan AK Parti Teşkilat Performansı Sistemine ilişkin de bilgi veren Sülük, Malatya’nın önemli ilçelerinden biri olan Pütürge'nin parti teşkilatlanmasına lider olduğunu söyledi. Sülük, "Pütürge Teşkilat Performans Sistemi’nde sekizinci sıradayken önce üçe, daha sonra ise birinci sıraya yükseldi. Söz konusu başarı ivmesi göreve geldikten kısa bir süre içinde yükselmeye başladı. Başarı hepimizin. Bu nedenle başta ilçe gençlik kollarımız ve mahalle başkanlarımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Sülük'ün konuşma yaptığı mahalle başkanları toplantısına 300'e yakın partili katıldı.

İHA