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TES Başkanından Zengince'ye ziyaret

Malatya Türk Eğitim Sendikası (TES) Başkanı Çetin Türkyılmaz ve yönetim kurulu üyeleri, ilçe temsilcisi ile birlikte Darende Kaymakamı Enver Hakan Zengince’yi makamında ziyaret etti. Zengince ile ilçedeki eğitim faaliyetleri konusunda görüş alışverişinde bulundu. 

TES Başkanından Zengince'ye ziyaret

Malatya Türk Eğitim Sendikası (TES) Başkanı Çetin Türkyılmaz ve yönetim kurulu üyeleri, ilçe temsilcisi ile birlikte Darende Kaymakamı Enver Hakan Zengince’yi makamında ziyaret etti. Zengince ile ilçedeki eğitim faaliyetleri konusunda görüş alışverişinde bulundu. 

08 Mayıs 2018 Salı 17:33
TES Başkanından Zengince'ye ziyaret

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ilçe Kaymakamı Zengince, Malatya Türk Eğitim Sendikası (TES) Başkanlığı görevine yeni seçilmiş olan Çetin Türkyılmaz’a görevinde başarılar dileyerek, “Sivil toplum kuruluşları toplumun bir gerçeği olup önemsiyoruz. Ziyaretiniz için teşekkür ediyor hizmetlerinizde başarılar diliyorum” dedi. 
Malatya Türk Eğitim Sendikası Başkanı Çetin Türkyılmaz da, "Bizleri makamına kabul ede ve güzel misafirperverlik gösteren Darende Kaymakamı Enver Hakan Zengince'ye şükranlarımızı sunuyoruz” diye konuştu.

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
Enver Hakan ZenginceDarendeEğitim
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