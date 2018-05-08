TES Başkanından Zengince'ye ziyaret

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ilçe Kaymakamı Zengince, Malatya Türk Eğitim Sendikası (TES) Başkanlığı görevine yeni seçilmiş olan Çetin Türkyılmaz’a görevinde başarılar dileyerek, “Sivil toplum kuruluşları toplumun bir gerçeği olup önemsiyoruz. Ziyaretiniz için teşekkür ediyor hizmetlerinizde başarılar diliyorum” dedi.

Malatya Türk Eğitim Sendikası Başkanı Çetin Türkyılmaz da, "Bizleri makamına kabul ede ve güzel misafirperverlik gösteren Darende Kaymakamı Enver Hakan Zengince'ye şükranlarımızı sunuyoruz” diye konuştu.

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