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“Terörle mücadelede devletimizin ve milletimizin yanındayız”

MHP Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar, MHP olarak terörle mücadelede devletin ve milletin yanında olduklarının altını çizerek, “Sadece elimizi değil gövdemizi de taşın altına koyuyoruz. Türk İslam nabzının attığı her yer için varız” dedi. 

“Terörle mücadelede devletimizin ve milletimizin yanındayız”

MHP Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar, MHP olarak terörle mücadelede devletin ve milletin yanında olduklarının altını çizerek, “Sadece elimizi değil gövdemizi de taşın altına koyuyoruz. Türk İslam nabzının attığı her yer için varız” dedi. 

BUSABAHMALATYA
BUSABAHMALATYA
11 Şubat 2018 Pazar 17:57
“Terörle mücadelede devletimizin ve milletimizin yanındayız”

Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatında şehit düşen askerlere Allah'tan rahmet dileyen Başkan Avşar, Türkiye’nin zor bir süreçten geçtiğini ve bu süreçte MHP olarak hükümete tam destek verdiklerini söyledi.
Başkan Avşar, MHP’nin AK Parti’ye verdiği desteği eleştirenlere sitem ederek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin konuyla ilgili açıklamalarını hatırlattı.
Avşar, “Bizim neden AK Parti'ye destek verdiğimizi halen anlayamayan zavallılar var. Bunu her daim açıkladık yine açıklamaktan imtina etmeyiz. Bilge liderimiz Devlet Bahçeli’nin de söylediği gibi: ‘Biz milletimizin beklentilerine kulak veriyoruz. Hiç kimse haddini aşmasın. Yediğimiz aşı da biliriz atacağımız taşı da. Duracağımız yeri de biz belirleriz, söyleyeceğimiz sözü de biz seçeriz’. Malazgirt´te yendiklerimiz, Çanakkale´de tepelediklerimiz, Sakarya´da ezdiklerimiz, İzmir´den denize döndüklerimiz, terör örgütleri yoluyla yapamadıklarını yapabileceklerini sanıyorlar. Bir olmazsak bizi ayıracaklar. Aynı gemideyiz. Konu vatandır, konu devlettir, konu millettir. Türkiye çok sayıda düşmanla mücadele etmektedir. Bu mücadelede hükümetin de devletin de elbette ki yanındayız, destekçisiyiz. Terörle mücadelede ülkemizin ve milletimizin yanında duruyor ve sadece elimizi değil gövdemizi de taşın altına koyuyoruz. Türk İslam nabzının attığı her yer için varız. Türklük bizlerin mayasında, hamurundadır” diye konuştu.

İHA

Anahtar Kelimeler:
MHP Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar
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