AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, beraberinde Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ve AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı ile birlikte AK Parti Akçadağ İlçe Danışma Meclisi Toplantısına katıldı.

AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, “Kongreler sürecini hep birlikte yaşadık. 13 ilçemizin kongrelerini tamamladık. Kadın Kolları ve Gençlik Kollarının kongredeler de tamamlandıktan sonra İl Kongresini de Aayın Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımızın verdiği tarihte gerçekleştireceğiz” sözlerini kaydetti.

HİZMET ÜRETİYORUZ

Malatya’da sosyal belediyeciliğin çok önemli örnek projelerini Malatya’da hayata geçirdiklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise, “Malatya son dönemde ciddi bir dönüşümü yakaladı. Büyükşehir statüsü de buna yeniden bir fırsat verdi. İlçelerimizde de aynı yaklaşım ve aynı bakış acısı ile hizmet üretiyoruz” ifadelerini kaydetti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, “2023 hedefine ulaşmak için, 2053 hedefine ulaşmak için, 2071 hedefine ulaşmak için 2019 seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan’ı cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk cumhurbaşkanı olarak sizlerle birlikte seçeceğiz” dedi.

Çalık, KHK ile ilgili yapılan eleştiriler için tepki göstererek şöyle devam etti:

“KHK'de bu kadar olumlu şeyler olmasına rağmen, toplumun tüm kesimlerine ilgilendiren konuları KHK ile çıkarmamıza rağmen takıldıkları mevzu 15 Temmuz. 15 Temmuz'da bu vatanı savunan insanımız, milletimizi korumak ve hukuk önünde onlara gereken korumayı sağlamak adına bir KHK çıkarıyoruz ve ses ana muhalefetten geliyor. Siz, FETÖ'cülerin ve FETÖ mensubu terör örgütlerinin taşeronluğunu yapmaya devam edin. Terör örgütleri FETÖ, PKK, DEAŞ ile de mücadeleye sonuna kadar devam edeceğiz.”

HABER MERKEZİ