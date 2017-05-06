06 Mayıs 2017 Cumartesi

Terör örgütü propagandasına 3 tutuklama

Malatya’da Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen, terör örgütü PKK/KCK’nın sosyal paylaşım sitelerinde propagandasını yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

06 Mayıs 2017 Cumartesi 10:54
Terör örgütü propagandasına 3 tutuklama

 Terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik Malatya’da yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi ekipleri, yasadışı bölücü terör örgütü PKK/KCK’nın sosyal paylaşım sitelerinde propagandasını yapanlara yönelik düzenlediği operasyon sonucunda 5 şüpheliyi yakalanmıştı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Ç., D.Y. ve H.Ö.,  Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanırken; S.E. ve E.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TAHİR ÖZÇELİK
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