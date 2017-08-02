LYS tercih sonuçları için gözler sınav merkezine çevrildi. Bilindiği gibi 12 Mart’ta başlayan süreç, 26 Temmuz’da sona erdi. 12 Mart’tan bu zamana dek üniversiteye girmek isteyenler için zorlu bir süreç yaşandı. Sınav merkezinin, tercih sonuçlarını ne zaman açıklayacağı netlik kazanmadı ancak, sonuçların bugün açıklanması bekleniyor. Bilinmesi gereken durum ise üniversite tercihlerinden sonra kayıtların 11 Ağustos Cuma günü başlaması…

ÖSYM’nin 12 Mart 2017 tarihinde başlattığı üniversiteye giriş maratonu, 26 Temmuz 2017’de sona erdi. 4 ay boyunca üniversitede okumak isteyenler YGS ve LYS sınavına girdi. Tercih sonuçlarının ardından sınav merkezi sonuçları ne zaman açıklayacak sorusunun cevabını sınav merkezi vermezken, YÖK’ten önemli bir bilgi geldi. Üniversiteye dair kayıtlar her yıl Eylül ayında yapılırken, bu sene ilk kez kayıtlar Ağustos ayında yapılacak. İnternet üzerinden kayıtlar 11 Ağustos 2017 tarihinde başlıyor. Öte yandan sınav merkezi her iki sınava dair önemli verilerini doküman sayfasında paylaştı.

SELAHATTİN BAYRAK