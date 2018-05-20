Tepeköy’den su faturası tepkisi

Yeşilyurt Belediyesi sınırları içerisinde yer alan Tepeköy Mahallesi’nde şu sıralar su faturası polemiği yaşanıyor. İçme sularını dinamo yardımıyla alan mahalle sakinleri, MASKİ’nin dinamodan kullanılan suyu faturalandırmayacağı sözü vermesine rağmen sularının faturalandırıldığını görence adeta çılgına döndü. MASKİ’nin kendilerine verdiği sözü yerine getirmesini isteyen mahalle sakinlerinden Naim Akkurt, MASKİ’ye adeta veryansın etti.

20 yıldan bu yana Köy Hizmetleri tarafından kendilerine getirilen içe suyunu kullandıklarını dile getiren Akkurt, bu içme suyunu dinamo yardımıyla kullandıklarını söyledi.

BİZ SUYU ZATEN PARALI İÇİYORUZ

Dinamoyla kullandıkları suyun parasının kendilerinden alınmayacağı sözü verildiğini ileri süren Akkurt, “Malatya, Büyükşehir Belediyesi olunca bizim köy mahalle oldu ve Yeşilyurt Belediyesine bağlandı. Bundan 2 yıl önce MASKİ bize size Malatya’dan içme suyu getireceğiz, herkes su parasını nasıl yatırıyorsa siz de o şekilde su faturasını yatıracaksınız’ dedi. Ayrıca dinamo kullananlar için de MASKİ Müdürü ‘sizden su parası alamayacağız’ dedi. Biz de bunu kabul ettik. Zaten biz dinamo için elektrik harcıyoruz onun faturasını biz ödüyoruz. Bu durumda biz suyu zaten paralı içiyoruz. Bir süre sonra bize su faturası geldi 460 TL” şeklinde konuştu.

İÇTİĞİMİZ SUDA KUM, ÇAKIL VAR

İçtikleri suyun sağlıksız olduğunu da savunan Akkurt, “Ben de bu faturanın ne olduğunu sormak için MASKİ Müdürünün yanına gittim. Ve MASKİ Müdürü gerekeni gelip yapacaklarını söyledi. Uzun zaman oldu bizim mahalleye MASKİ’den gelen olmadı. Ben de BİMER’e ulaştım. 3 hafta sonra MASKİ’den 3 kişi geldi. Ben de onlara dinamoyu kapatın ve musluğu açmalarını istedim. Suyun gelmediğini gördüler. İçme suyumuzun sağlıklı olduğunu söylediler. Su saatinin içerisinde süzgeç var. Süzgecin içerisinde kum, çakıl ve birçok pislik var. Suyun sağlıklı olduğunu söylediler yine. Suyun geldiği yerde çok fazla pislik var. Ve içler acısı durumda. Ve bununla kimse ilgilenmiyor. Kimse ilgilenmeyince de ben bunla ilgileniyorum. Çünkü benim sağlığım her şeyden önce gelir” diye konuştu.

MAHALLEDE 750 HANE VAR

Akkurt, “Biz Malatya Büyükşehir Belediyesi madem bizden su parası alıyorsa bizim suyumuzu Malatya’daki kaynaktan getirsin. Biz dinamoyla gelen suyun faturasını ödemek istemiyoruz. Zaten önce bize de söz verilirdi, dinamodan suyu kullanırsak bizden su parası alınmayacaktı. Bizim mahallede 750 hane var. Yaklaşık yüzde 70’i dinamodan suyu kullanıyor. Ve bütün mahalle de bunu böyle istiyor” dedi.

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