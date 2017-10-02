Bir televizyon kanalına konuşan Bakan Yılmaz, 3 alternatiften birinin her lisenin kendi sınavını yapması, ikincisinin soruların bakanlıkça merkezi sorulması, üçüncüsünün de adrese dayalı kayıt sistemine göre yerleştirme ve başarılı öğrenciye sınav yapılması olduğunu söyledi.

Testin kesinlikle öğrencinin ne öğrendiğini ölçmediğini vurgulayan Bakan Yılmaz, “Yazılı olacak, klasik olacak, açık uçlu olacak. Çocuklar kendini ifade edebilmeli” dedi.



Üniversite sınavının bir hafta sonunda tamamlanmasını istediklerini ifade eden Yılmaz, “Tek sınav bu yıl uygulanacak ve 18 çeşit puandan 4 türe düşecek. Bu puanlara göre öğrenciler yerleşecek. Bu sınavda da Türkçe ve matematik ağırlıklı olacak” diye konuştu.

İHA