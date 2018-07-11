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Temmuz ayı toplantısı yapılacak

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Haziran ayı olağan toplantısı 11 Temmuz Çarşamba günü (yarın) gerçekleştirilecek.

Temmuz ayı toplantısı yapılacak

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Haziran ayı olağan toplantısı 11 Temmuz Çarşamba günü (yarın) gerçekleştirilecek.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 10:35
Temmuz ayı toplantısı yapılacak

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda saat 14.00’te yapılacak olan meclis toplantı gündeminde; Yeşilyurt ve Darende ilçelerinde Güneş Enerji Santrali (GES) yapılması amacıyla hazırlanan imar planı değişikliği, 112 sağlık istasyonu olarak kullanılmak üzere İl Sağlık Müdürlüğüne bina tahsisi, Darende Gürpınar Mahallesi’nde bulunan ilkokul binasının Günpınar Yardım Kalkındırma Eğitim ve Kültür Vakfına kiralanması, Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait olan Lütfiye Sarıtaş Konağı’nın Ensar Vakfı Malatya Şube Başkanlığına kiraya verilmesi, sosyal görevlere gidecek toplu ulaşım araçları ücret tarifesinde değişiklik yapılması gibi konular ile imar konuları yer alıyor. (Bülten)

Anahtar Kelimeler:
ToplantıYeşilyurtDarende
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