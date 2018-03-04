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TEMİZLİK İŞÇİLERİNDEN AFRİN İÇİN KAN BAĞIŞI

Battalgazi Belediyesi Temizlik Müdürlüğü çalışanları, Suriye’nin Afrin kentinde operasyonda bulunan güvenlik güçlerine destek amaçlı Kızılay’a kan bağışında bulundu.

TEMİZLİK İŞÇİLERİNDEN AFRİN İÇİN KAN BAĞIŞI

Battalgazi Belediyesi Temizlik Müdürlüğü çalışanları, Suriye’nin Afrin kentinde operasyonda bulunan güvenlik güçlerine destek amaçlı Kızılay’a kan bağışında bulundu.

busabahmalatya
busabahmalatya
04 Mart 2018 Pazar 16:46
TEMİZLİK İŞÇİLERİNDEN AFRİN İÇİN KAN BAĞIŞI

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Suriye’nin Afrin kentinde operasyonda bulunan güvenlik güçlerine destek amaçlı kan bağışında bulunan Battalgazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerini tebrik etti. Başkan Gürkan, “Belediyemizin temizlik elemanlarının böyle bir feraset göstermeleri anlamlıdır ve bizleri mutlu etmiştir” dedi.

Daha önce kendisi de kan bağışında bulunan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Bugün de güzel bir meseleye vesile olmuşsunuz. Dolayısıyla bu coğrafyada yaşamanın da bir bedeli vardır. İşte o pahalı bedel dediğimiz odur. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Gazilerimize acil şifalar diliyoruz. Çocuklarına sağlık huzur selamet diliyoruz. Sizlerde bugün o gazilerimizin ve şehitlerimizin anısına ve Afrin’deki operasyonla ilgili geldiniz bugün Kızılay ile birlikte ortaklaşa kan bağışında bulundunuz” şeklinde konuştu.

HABER MERKEZİ

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Battalgazi Belediyesi Temizlik Müdürlüğü çalışanlarıKızılay’a Kan Bağışında Bulundu
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