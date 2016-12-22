22 Aralık 2016 Perşembe

Temizlenmeyen kar kriz yarattı

Geçtiğimiz hafta etkili yağan karın üzerinden günler geçmesine rağmen Belediye ekipleri halen sıkıntıları çözemedi. Kar yağışının izleri Malatya’da çileye dönüştü. Kar yağışından sonra merkez ilçe belediyelerinin ve Büyükşehir Belediyesinin koordinesizliği vatandaşı çileden çıkardı. Kar yağışında yeterli çalışmayı yapamayan kriz masası ise, Malatya’da sokakları kar ve buz yığını ile baş başa bıraktı.

19 Aralık 2016 Pazartesi 10:19
Temizlenmeyen kar kriz yarattı

Metroloji uyarılarına rağmen sadece göstermelik toplantı havasında gecen Genel Sekreter Yardımcısı Seki Sarılar başkanlığındaki kriz masasına vatandaşlardan tepki yağdı. Vatandaşlar, bir toplantı yapılarak kışa hazırlıklı olduklarını söyledikleri halde günlerdir devam eden sıkıntılara isyan ettiler.

“BU MASA BAŞKA BİR ÜLKEYE Mİ HİZMET EDİYOR”

Malatya’da cadde ve sokaklarda oluşan buzlanma ve kar birikintileri yüzünden vatandaşın sorunlarının iletileceği Büyükşehir tarafından oluşturulan ihbar hattı da çöktü. Konu ile ilgili BUSABAH’a açıklamada bulunan Paşaköşkü Mahallesi sakinlerinde Samet Hanar, “Gecen yıl da yağış oldu, ondan önceleri de… Bunca yıldır Malatya’da yaşıyorum böyle rezillik görmedim. Kar yağışı ile birlikte temizlik başlar. Yağıştan 5 gün geçmiş halen ne bir kepçe nede tuzlama aracı geldi. Soğukların başlaması ile karlar buz tutmuş, yolda yürüyemiyoruz. Sadece bizim bu sokak değil, diğer sokaklar da aynı rezilliği yaşıyor. Büyükşehir’e haber ettik tamam dediler 5 gün geçmiş halen gelecekler. Ekrana geçip kriz masası kurduk diyorlar, bu masa başka bir ülkeye mi hizmet ediyor” dedi.           

HALEN TEMİZLEME YOK 

Sarıcıoğlu Mahallesinde Aliseydi Kaptan da, “Battalgazi Belediyesini aradık bize Büyükşehir tuz vermedi o yüzden tuzlama yapamıyoruz diye söylediler. Sorumluluğunda Büyükşehirde olduğunu söylediler. Büyükşehir’i aradık onlar da ayrı bir masal anlattılar. Kendi aralarındaki çekişmeye bizleri dahil etmesinler. Yağışın ardından kaç gün geçmiş halen karlar yol ortasında duruyor. Böyle mi hizmet getirecekler? Çocuklar nasıl okula gidecek. Kriz masası diye bir şeyler yapmışlar anlamadık bu masa ne işe yarıyor” diye konuştu.

BÖYLE İŞ Mİ OLUR?

Temizlenmeyen kar buzların bir an önce temizlenmesi gerektiğe dikkat çeken okul velileri de, “Okul başlayacak ancak sokaklarda ne temizlik var ne de önlem. Ne yapacağımız şaşırdık. Kar yağalı kaç gün oldu. Sokaklar olduğu gibi karlarla dolu. Çocuklarımızı nasıl göndereceğiz okula böyle iş mi olur?” diye sitemde bulundular. 

TAHİR ÖZÇELİK
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      Yorumlar
      Toplam 1 yorum mevcut

    • abdullah 3 gün önce yorumlandı

      buraya hi̇ç yorum yapilmadiğina göre demek ki̇ yapilan yorumlari yayinlamiyorsunuz.

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