Battalgazi Belediye Meclisi Ağustos Ayı Olağan Toplantısı, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan başkanlığında Battalgazi Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Yoklama, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan toplantıda, imar ağırlıklı gündem maddeleri görüşüldü. Toplantıda görüşülen imar ile ilgili gündem maddelerinden bazıları İmar Komisyonu görüşü doğrultusunda oy birliği ile kabul edilirken, bazıları da ertendi.

Toplantıda, gündemin 17’nci maddesi olarak Saray Mahallesi’nde 45 ada, 47 ve 48 nolu parsellerde Battalgazi Devlet Hastanesi yapılmasına yönelik 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapma yetkisinin Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne verilmesi görüşüldü. Yapılan görüşmenin ardından gündem maddesi oybirliği ile kabul edildi. Oylama sonrası Battalgazi ilçesine yapılacak olan Devlet Hastanesi ile ilgili bilgi veren Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Hastane ile ilgili heyet buraya geldi. Bu alana TOKİ’ye stadyum veya hastane yapmak için verilirken, ticari alan olmak kaydıyla verilmişti. Şimdi oranın tekrar hastane alanı olması ve zaman kaybına meyan verilmemesi açısından 5 binlikler tekrar orada değişip buraya gelmesi yerine, biz 1/1000’lik yetkimizi de Büyükşehir Belediye Meclisine yetki vererek ikisinin bir arada çıkmasını amaçladık. Devlet Hastanesinin projesini alan yetkili müellif firma buraya geldi. Yer tespiti ve yer gösterimi yapıldı. Bir an evvel Battalgazi’ye de modern anlamda bir sağlık tesisi ve modern bir Devlet Hastanesi yapılmasını istiyoruz. Projelendirme yapıldı. Projelendirilmesi ihale edildi. İhale süreci 17 Mayıs’ta bitti. Şu anda proje çiziliyor. Bizim amacımız önümüzdeki sonbahara temelinin atılmasıdır” dedi.

Malatya’da hastane polikliniklerinin doluluk oranına dikkat çeken Başkan Gürkan, “Malatya’da aşağı yukarı günlük poliklinik sayısı 28 bin civarında. Bunun 12-15 bini araştırma hastanesinde 13 bin civarında da Devlet Hastanesinde. 2 bin 500-3 bin kişilik kısmı da özel hastanelerde var. Hastanedeki doluluk oranı yüzde 99… Bu Türkiye’de hiçbir hastanede yoktur. Bu rakam savaş zamanlarında olur. Normal şartlardaki bir hastanenin doluluk oranı yani normal çalışma doluluk oranı yüzde 55’tir. En fazla maksimum yüzde 60’tır” diye konuştu.

Battalgazi Belediye Meclisi, Eylül ayı olağan toplantısını 6 Eylül 2017 Çarşamba günü saat 14.00’te gerçekleştirecek.

HABER MERKEZİ