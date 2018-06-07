TEMELDE KAMU BANKALARI VAR

Halk Bankası tarafından Malatya’da gerçekleştirilecek olan iftar programına katılmak üzere kente gelen Halk Bankası Genel Müdürü Osman Arslan, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ı makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.

KAMU BANKALARI SADECE KAR EKSENLİ ÇALIŞMIYOR

Halk Bankası Genel Müdürü ve beraberindeki heyeti kabul eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Kamu bankalarının ülke ekonomisinde çok önemli bir yeri bulunmaktadır. Kamu bankaları sadece kâr eksenli değil, aynı zamanda ülke ekonomisi ve piyasaların daha canlı olması için de çalışmalar gerçekleştirmekteler. Son dönemde konut piyasasının canlanması, sektörün canlanması ve vatandaşın avantaj elde etmesi için kredilerin aşağı çekilmesinin temelinde kamu bankalarımız bulunmaktadır. Rabbim gücümüzü kuvvetimizi artırsın, çünkü biz hep birlikte Malatya’yız, hep birlikte Türkiye’yiz” sözlerini kaydetti.

MALATYA ÜLKEMİZİN ÖNDE GELEN KENTLERİNDEN BİRİ

Malatya’da bulunmaktan mutlu olduklarını belirten Halk Bankası Genel Müdürü Osman Arslan ise, “Malatya ülkemizin önde gelen kentlerinden biri. Malatya hem tarihi hem kültürü hem de ekonomik aktiviteleri ile çok önemli kentlerimizden. Halk Bankası olarak bu yıl 80. kuruluş yılımızı kutlamaktayız. Bu kapsamda ülkemizin önde gelen şehirlerini ziyaret ediyoruz. Ramazan ayı olması nedeniyle de müşterilerimiz ile bu akşam iftar programımız olacak. Müşterilerimizin dertlerini, sorunlarını dinlemeyi ve onlar için neler yapabiliriz bunun çalışmasını yapacağız. Sayın Başkanımızın da ifade ettiği gibi kamu bankaları ülkemizde ekonominin büyümesi, gelişmesi için çok önemli fonksiyonlar üstlenmekte. Büyükşehir Belediyemiz ile Bankamız çok yakın ilişkilere sahip. Biz inanıyoruz ki kamu kurum ve kuruluşları arasındaki koordinasyon, iletişim ne kadar güçlü olursa ülkemize o kadar fazla katkı sağlar ve kaynakları verimli kullanma imkânına sahip oluruz. Bu vesile ile hem Sayın Belediye Başkanımıza yeni görevinde başarılar diliyor, hem de Malatya’nın gelişimine sağlayacağı katkılardan dolayı şükranlarımızı Halk Bankası olarak arz ediyoruz” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Halk Bankası Genel Müdürü Osman Arslan’a ziyaretin anısına bakır semaver ile kayısı hediye ederken, Halk Bankası Genel Müdürü Osman Arslan da, Başkan Polat’a porselen vazo hediye etti.