2’nci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel, Vali Ali Kaban’ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü. Vali Kaban, 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral Temel’i valilik girişinde karşıladı.

Korgeneral Temel ve Vali Kaban daha sonra Valilik Makamına geçerek burada Valilik Şeref Defterini imzalamasının ardından bir süre görüşmelerde bulundular. Korgeneral Temel, Vali Kaban’a yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak görevinde başarılar diledi.

Ziyaretinden dolayı Korgeneral Temel’e teşekkür eden Vali Kaban, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

HABER MERKEZİ