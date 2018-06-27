Temel Paşa’nın dedesine Atatürk gazi madalyası vermiş

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 31 Mayıs'ta Malatya'da Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu tarafından organize edilen iftar yemeğinde kendisini eleştirdiği konuşmasını alkışladığı için 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'e yönelik "Apoletlerini sökeceğim" demişti. Korgeneral Temel'in baba ocağı Bayburt'un Taht Köyü’ndeki vatandaşlar, İnce'nin sözlerine tepkilerini sandıkta sadece 1 oy vererek gösterdi. Tek sandık kurulan Taht köyünde 153 seçmen oy kullandı. Tüm oyların geçerli sayıldığı köyde cumhurbaşkanı adaylarından Recep Tayyip Erdoğan'a 145, Meral Akşener'e 4, Temel Karamollaoğlu'na 3, Muharrem İnce'ye ise 1 oy çıktı. Seçim sonuçlarının partilere göre dağılımında ise AK Parti 124, MHP 21, Saadet Partisi 3, İYİ Parti 4 ve CHP 1 oy alabildi.



“GEREKEN CEVABI SANDIKTA ALDI”

Temel Paşa’nın yakın akrabası olan Taht Köyü sakinlerinden Cengiz Gürbüz, “Siyasete girmek istemiyorum. Köylümüz sandıkta gereken cevabı kendilerine verdi. Köyümüzden bir tane de ona hediye geldi. Taş atana ekmek at misali vardır ya herhalde köylümüz de onu değerlendirmiştir” ifadelerini kullandı.

Köyde seçimlerin huzur içerisinde geçtiğini ve sandıktan istedikleri sonucu aldıklarını kaydeden Muammer Kobal ise, “Sandıktan istediğimiz sonucu aldık. 153 oydan 1 tane Muharrem İnce’ye hediye olsun diye ona gönderdik. Muharrem İnce’ye diyeceğim, bizim komutanımızın apoletlerini sökecekmiş zorun ne? Ben bunu şöyle yorumluyorum; bizim komutanımız Afrin’e girdi, çok başarılı oldu, dünyaya kendini tanıttı diye zoruna gitti. O Demirtaş’ı getirip başkan edecekmiş. Demirtaş’ı başkan edeceğine onunla birlikte dağa çıksın. O bizim komutanımızın apoletlerini sökemedi ama biz sandıkta onun ciğerini söktük” dedi.



“ATATÜRK TEMEL PAŞA’NIN DEDESİNE GAZİ MADALYASI VERDİ”

Köyde ikamet eden Serkan Akbaş da, İnce’nin sarf ettiği sözlerin kendisine ait olmadığını öne sürerek, Temel Paşa’nın dedesinin gazi olduğunu ve bizzat Atatürk’ün elinden madalya aldığını belirtti. Akbaş şunları söyledi:

“Muharrem İnce şöyle demişti; 'Ben Temel Paşa’nın apoletlerini sökeceğim.' Burası Bayburt, Muharrem İnce değil apolet sökmek 5 aylık bir çam ağacını sökemez. Bana göre bu sözler İnce’nin sözleri değildi. Düğmeye basan başkaları vardı. Tabii o bizim komutanımızın apoletlerini sökemedi ama biz sandıkta onun ciğerini de, dişlerini de söktük. Ona bir oy da hediye ettik. Tavuk çiftliği açacakmış, gitsin o oyla çiftliğini açsın. Muharrem İnce görmek isterse eğer buyursun burası Metin Temel Paşa’nın baba evleri. Temel Paşa buradan 15 yaşında çıkmıştır. Zaten asker kökenli bir aileden gelmektedir. Yanlış hatırlamıyorsam Temel Paşa’nın dedesine Atatürk bizzat kendi eliyle gazi madalyası vermiştir.”



“TEMEL PAŞA BİZİM CANIMIZ, CİĞERİMİZ”

“Sayın Muharrem İnce apolet öyle değil böyle sökülür” diyen köy sakinlerinden Hüseyin Kuyruk, “Temel Paşa bizim canımız, ciğerimiz. Değil onun apoletini sökmek, apoletine el değecek adam daha dünyada doğmadı. O bizim baş tacımız. Onun Afrin’de yaptıklarını dünya alem gördü. Temel Paşa yanlış bir şey yapmadı. Sayın Muharrem İnce apolet öyle değil böyle sökülür. Sizde bundan sonra üslubunuzu değiştirin. Ne güzel bir seçime gittik. Demokratik bir seçim oldu. Sende bunu kabullen. Burası Bayburt, sana apolet falan değil düğme bile söktürmezler. Bu vatan artık emin ellerde, Allah razı olsun Sayın Tayyip Erdoğan’dan ve Devlet Bahçeli’den” diye konuştu.



“BIRAKSINLAR KOMUTANIMIZIN YAKASINI”

Köy sakinlerinden 68 yaşındaki Alay Kuyruk, hemşehrilerinin İnce’ye sandıkta gereken cevabı verdiğini söyleyerek, “Bu bayrak için, bu devlet için kefenini koltuğunun altına almış ordunun önünde veya içerisinde yürüyen, PKK’nın üzerine giden komutanı böyle mi eleştirirler. Bu mudur insanlığın gereği? Bir komutanın apoletini sökmeye kalkanlara köyümüz sandıkta bunun cevabını vermiştir. PKK’nın üzerine giden bir komutanla bunların sıkıntısı nedir? Yani her şeyi halletmişler de PKK’nın üzerine giden bir komutanın apoletlerini sökmekle mi bu işi halletmiş olacaklar. Bir cumhurbaşkanı adayının vaatleri, düşünceleri bu mudur? Vallahi ben ar ediyorum. Allah onları doğru yola getirsin. Biz kimseye komutanımızı yedirmeyiz. Bıraksınlar komutanımızın yakasını, bıraksınlar cumhurbaşkanımızın yakasını” sözlerine yer verdi.

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