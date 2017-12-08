Bütün okul ziyaretlerinden olduğu gibi öğrencilere eğitim ve meslek hayatları başta olmak üzere hayat mücadelelerinde dikkat etmeleri gereken konularda deneyim ve tecrübelerini paylaşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Öğrencilerden derslerine en iyi şekilde çalışmalarını, topluma yararlı bireyler olmaları için de kendilerini sürekli geliştirmelerini tavsiye eden Belediye Başkanı Polat, “Yaptığımız hangi iş olursa olsun sağlam ve sıkı yapmaya özen göstereceğiz. Tuttuğumuzu sağlam tutacağız. Çünkü kuralların olmadığı, vicdanın olmadığı, insaf ve izânın olmadığı bir dünyada yaşıyoruz. Dünyaya adalet, bilgelik, ilim ve irfan götüren bir ecdadın torunları olduğumuzu asla unutmayacağız, bununla birlikte üzerimize düşen görevleri yapmadığımız için, kendimizi günümüz şartlarına göre yenilemediğimiz için, boş verdiğimiz için, tembellik yaptığımız için, gelişmelere ayak uyduramadığımız için rakiplerimiz bizi paramparça ettiler. Ecdadımız bu yaşananların ardından Misak-i Milliden başka gidecek yerimiz yok dedi. Bizlerde torunları olarak ecdadımızın bize emanet ettiği şehit kanlarıyla sulanmış Anadolu topraklarına sonuna kadar sahip çıkacağız” sözlerini kaydetti.

KURAN-I KERİM’İN İLK EMRİ OKU

Dünyadaki rekabete ayak uydurmak için öncelikle eğitimin ve okumanın önemli olduğuna işaret eden Polat, “Bundan sonra millet olarak şaha kalkacağımıza yürekten inanıyorum ancak bunu yapmak içinde Yüce Yaradan Cenab-ı Allah’ın Kuran-ı Kerim’deki ilk emri olan ‘ Seni Yaradan Rabbinin Adıyla Oku’ emrini layıkıyla yerine getirmemiz lazım. Âlemlerin efendisi Hz. Muhammed (SAV) ‘Beşikten Mezara Kadar İlim’ diye buyurmaktadır. Doğduğumuz andan ölüme kadar öğrenmek devam ediyor, bizlere düşen görev öğrenmeden geri durmayacağız. Öncelikle kendimizi çok iyi yetiştireceğiz, en az iki farklı yabancı dil öğreneceğiz. Kendimizi günün şartlarına göre güncelleyeceğiz ve yetiştireceğiz. Sizler gelecekte farklı meslek dallarında bu ülkeye hizmet edeceksiniz ancak hepinizin yapacağı ortak iş; okumaktır” ifadelerini kaydetti.

ÖĞRENCİLERİN SORULARINA YANIT VERDİ

Bir öğrencinin ‘Belediye Başkanı oldunuz, bundan sonraki hedefleriniz nelerdir?’ sorusuna Başkan Polat şu yanıtı verdi:

“Hedefsiz insan asla olmaz, hedeflere ulaşmak için çok çalışmak gerekiyor. Öğrenciliğim halen devam ediyor, Siyaset Bilim ve Uluslar arası İlişkilerde doktora yapıyorum. Belediye Başkanı olduk diye hayat bitmiyor. ‘Sen Belediye Başkanısın, kendini niye bu kadar yoruyorsun, daha ne olacaksın’ denilebilir ancak ben bunları asla kabul etmiyorum. Allah’ın bize vermiş olduğu kabiliyeti en üst noktalara kadar değerlendirmemiz lazım, tembellik hakkımız yok. Milletimize hizmet etme onurunu bizlere yaşatan Allah’a binlerce kez hamd ediyoruz, yolumuz daha uzun, alacak daha çok mesafemiz var. Allah bize ömür verdiği müddetçe mücadeleye devam edeceğiz.

HABER MERKEZİ