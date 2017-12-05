05 Aralık 2017 Salı

“TEMA’ya gönüllü olun!”

5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü ve Dünya Toprak Günü dolayısı ile bir açıklama yapan Malatya TEMA Vakfı, herkesi TEMA gönüllüsü olmaya çağırdı.

05 Aralık 2017 Salı 11:51
“TEMA’ya gönüllü olun!”

  Malatya TEMA Vakfı tarafından yapılan açıklamada, “Gönüllülerimiz 20 yıldır ülkemizin her bir köşesinde toprağa sahip çıkıyor, hayatı geleceğe taşıyor. 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü’nde gönüllülerimize şükranlarımızı sunuyor, ‘İyi ki Varsınız!’ diyoruz. Gönüllülük; öyle yüce bir kavram ki, bilgi, zaman, beceri ve deneyimlerinizi toplumsal sorumluluk anlayışıyla hiçbir çıkar gözetmeksizin kişi kurum veya bir sivil toplum kuruluşunun amacı doğrultusunda kullanıyor, insanlığa faydalı olmanın gururunu yaşıyorsunuz. Gönüllülük deneyimi size, kendinizi ve çevrenizi yeniden tanımanıza yarayan bir duygusal gelişim fırsatı sunarken, tanımadığınız, bilmediğiniz ama aynı toprağın insanları olduğunuz bireylerle bir arada olmanın yarattığı zenginlik ve farklı bakış açıları, sosyal sorumluluğunuzu yerine getirmenin sağladığı iç barış ve huzur kazandırır. 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü, gönüllü olmak, aramıza katılmak için güzel bir fırsat. Siz de TEMA gönüllüsü olun, yaşama birlikte sahip çıkalım” ifadelerine yer verildi.

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: Busabah5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü Ve Toprak Günü

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