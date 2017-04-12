Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Malatya Şubesi Olağan Genel Kurula gidiyor. 20 Mayıs Cumartesi günü saat 11.00’de gerçekleştirilecek olan kongre, dernek binasında yapılacak. Konuyla ilgili gazetemize konuşan TEMAD Malatya Şube Başkanı Mustafa Coşkun, kongrelerinin 5’incisinin düzenleneceğini söyledi.

KONGRE 20 MAYIS’TA YAPILACAK

Derneklerinin uzun yıllardır Malatya’da hizmet verdiğini ifade eden Başkan Coşkun, kongrelerinin Malatya’ya hayırlı olmasını diledi. Kongrenin içeriği hakkında da bilgiler veren Başkan Coşkun, “Kongremiz 20 Mayıs 2017 Cumartesi günü saat 11.00’de yapılacak. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde bir sonraki hafta aynı yerde, aynı saatte kongremiz gerçekleşecek. Gündemimiz ise, açılış ve yoklama, divan teşekkülü, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması, yönetim ve denetim kurullarının faaliyet ve hesap raporlarının okunması, raporların ibrazı, yeni yönetim, denetim ve disiplin kurullarının oluşturulması, yıllık aidatların belirlenmesi, görüş ve önerilerin sunulması, dilek ve temenniler, kapanış şeklinde olacaktır” diye konuştu.

MUTLU SARIGÜL