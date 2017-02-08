08 Şubat 2017 Çarşamba

TEMA Vakfı Battalgazi İlçe Temsilciliği Şengül Korkut’a emanet

Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) Battalgazi İlçe Temsilciliğine Şengül Korkut getirildi.

05 Şubat 2017 Pazar 16:19
TEMA Vakfı Battalgazi İlçe Temsilciliği Şengül Korkut’a emanet
Bir süredir TEMA Vakfı Malatya Battalgazi İlçe Temsilciliğini gönüllü olarak yürüten Adem Sayın, görevini Şengül Korkut’a devrederken, yeni temsilci Korkut, Battalgazi’de sürdürülebilir yaşamı korumak üzere var güçleriyle çalışacaklarını söyledi. Erozyon ile mücadele, ağaçlandırma ve doğal varlıkların korunması gibi temel amaçları ve ülke genelinde 630 bini aşkın gönüllüsü bulunan TEMA Vakfını temsil etmenin büyük sorumluluk olduğunu belirten Korkut, "TEMA’nın en büyük gücü her zaman gönüllüleri olmuştur. Sahip olduğu doğal varlıkları ile Battalgazi’de sürdürülebilir yaşamı korumak üzere gönüllü ekibim ile birlikte var gücümüzle çalışacağız. Minik TEMA, Yavru TEMA, Ortaokul TEMA ve Genç TEMA gruplarını oluşturarak, ilçemizdeki gönüllü sayımızı artırıp, ilçemize doğa ve çevre konusunda en üst düzeyde katkı sağlayacağız. Bunun için de her zaman daha çok gönüllüye ihtiyacımız var. Herkesi TEMA gönüllüsü olmaya ve destek vermeye çağırıyoruz" diye konuştu.
İHA
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