06 Eylül 2017 Çarşamba

Açılış boş tribünler önünde

Telefon istedi, oyuncak batarya geldi!

Televizyondan gördüğü cep telefonunu sipariş eden ancak kısa süre sonra gelen kargodan oyuncak batarya çıkınca hayatının şokunu yaşayan vatandaş, yetkililerden yardım istedi. Bu tür reklamların yasaklanmasını isteyen ve Tüketici Mahkemesi’ne başvuracağını belirten vatandaş, “Ben mağdur oldum, başkası olmasın” diyerek sitem etti.

06 Eylül 2017 Çarşamba 11:06
Telefon istedi, oyuncak batarya geldi!

Malatya’da esnaflık yapan Ömer Fişenkci, özel bir televizyon kanalında telefon reklamı gördü. Son teknoloji olarak satışa çıkarılan lüks akıllı telefonu almak isteyen Fişenkci, telefona sarıldı ve fiyatı oldukça cazip olan telefondan 1 adet sipariş verdi. Kısa süre sonra kargoyla gelen siparişini ücretini ödeyerek alan Ömer Fişenkci, kutuyu açtığında ise hayatının şokunu yaşadı. Kutuda sipariş ettiği telefon yerine oyuncak bir batarya ve bir şarj cihazı gören Fişenkci, büyük hayal kırıklığı yaşadı.

BEN MAĞDUR OLDUM, BAŞKASI OLMASIN

Yetkililerden bu tür reklamların yasaklanmasını isteyen ve Tüketici Mahkemesi’ne başvuracağını belirten Fişenkci, “Vatandaş olarak bizler TV kanallarından sipariş vermeyecek miyiz? Ben mağdur oldum, başkası olmasın” dedi. 

İHA
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