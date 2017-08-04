Akçadağ ilçesine bağlı Kozluca Mahallesi’nde bulunan Sarıçiçek Yaylası’nda susuzluk nedeniyle küçükbaş hayvan ölümlerinin meydana geldiği iddia edilmiş, Malatya Valiliği ve bazı yetkililer bu konuyla ilgili incelemelerde bulunmuştu. Küçükbaş hayvanların ölümüyle ilgili gazetemize konuşan Malatya İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, önemli açıklamalarda bulunarak, olayın meydana geldiği zamanlarda il dışında olduğunu söyledi.

BEN DE BU RAPORU OKUDUM

İncelemeler sonucunda tutulan resmi raporda telef olan hayvanların susuzluktan dolayı telef olmadığını dile getiren Başkan Akın, şunları kaydetti:

“Ben il dışındaydım bu hadise olduğunda. Konuyu bazı veteriner arkadaşlara, tarım ilçe müdürlüklerine sorduk. Tarım İl Müdürlüğü ve İlçe Müdürlüğünün tespitleri doğrultusunda hazırlanan raporda hayvanların hastalıkla alakalı telif olduğu bildirildi. Hayvanların telef olması susuzlukla alakalı değil. Ancak biz bu konuyu araştırıyoruz. Muhtemelen 2-3 gün içerisinde hayvanların telef olduğu yaylamıza gideceğiz. Elbette ki, orada kuyular kurumuş, susuzlukla alakalı sıkıntılar olmuş olabilir ama hayvanların telef olmasıyla alakalı resmi bir rapor tutulmuş. Orya gidilmiş, tespit edilmiş, ölen hayvanlardan örnek alınmış ve bir rapor hazırlanmış. Ben de bu raporu okudum. Su sıkıntısı var, yol sıkıntısı elbette ki var. Biz bu sıkıntıları yıllardır dile getiriyoruz. Yıllardır yerel yöneticilerin bu işe bir el atması için ellerini ve bedenlerini taşın altına koymaları gerektiğini söylüyoruz. Bu sıkıntılar var ve devam ediyor. Ama ‘ölümlerin hastalıkla alakalı olduğu tespit edildi’ diye rapor hazırlanmış. Biz de bu ölümlerin araştırmasını yapıyoruz, bunun sonucunu da kamuoyunu bilgilendireceğiz.”















MUTLU SARIGÜL