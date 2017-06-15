Malatya Gözlükçüler Derneği Başkanı Gülali Güler, sadece yaz aylarında güneş gözlüğü kullanılmasının doğru olmadığını, tüm mevsimlerde, hatta kış aylarında bile insanların göz sağlığı açısından güneş gözlüğü kullanmanın daha çok tercih edilmesi gerektiğini söyledi.

GÜVENİLİR BİR OPTİKÇİDEN ALIN

Gülali Güler, yaz mevsiminin gelmesiyle güneş gözlüğü kullanımının önemine dikkat çekerek “Bildiğiniz üzere yaz sezonuna girdik ve güneş yüzünü iyice göstermeye başladı. Artık insanların dışarıda bulundukları zaman gözlerini güneşten korumaları açısından güneş gözlüğü kullanması gerekiyor. Aslında doğal olanı sadece yaz aylarında güneş gözlüğü kullanmak değil, tüm mevsimlerde hatta kış aylarında insanların göz sağlığı bakımından daha çok kullanması gerekir. Güneş gözlüğü alırken dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. Kaliteli polarize, antirefle, yansıması olmayan kullanımı rahat ürünler tercih edilmelidir. Piyasada bazen polarize olduğu söylenen her gözlüğün gerçek polarize olmadığını görüyoruz. Güneş gözlüğü alırken en azından güvenilebilir bir optikçiden satın alınması gerekir” diye konuştu.

GÖZ KANAMALARI OLUR

Güler, “Piyasada büyük mağazalarda 35 – 40 TL’ye satılan güneş gözlükleri kesinlikle gerçek güneş gözlüğü değildir. ‘Yüzde 70 indirim var, çok uygun fiyatlara ithal ediyoruz’ gibi cümleler kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Kullanılabilir bir güneş gözlüğü ortalama 150 TL’den aşağı olmaması gerekir diye düşünüyoruz. Bu bakımdan insanların en çok dikkat edecekleri husus, Sağlık Bakanlığı da sürekli açıklıyor, sağlığınız açısından sahte güneş gözlüğü kullanmayınız. Aksi takdirde gerçekten göz sağlığınızı bozar. Gözde görme bozukluklarına, kanamalara, retinanın yapısının bozulmasına, baş ağrısına neden olur. Onun için çok dikkat etmek gerekir. Güneş gözlüğü deyip geçmemek gerekir” sözlerini kaydetti.

BELEDİYE SAĞLIKSIZ GÜNEŞ GÖZLÜKLERİNE SEYİRCİ KALIYOR

Gülali Güler sözlerinin devamında, “,Federasyonumuz şu anda Türkiye’de sahte güneş gözlükleriyle ilgili konunun üzerine gittiler. 81 ilin valisine yazı gönderildi. Sahte güneş gözlüğü satışı yapan mağazalardaki ürünlerin toplatılması gerektiği belirtildi. Valilikler de sorunun belediyelerle ilgili olduğunu söylediler. Maalesef belediyede yetkili birim 8 yıl önce bizzat benim yanıma gelerek ‘üyelerinizden birinin TC kimlik numarasını, kimliğini ve adresini bana verirseniz onlarla birlikte hareket edeceğiz, piyasadaki kalitesiz, faturasız güneş gözlüklerini toplayacağız’ dediler. Bu işlem 8 yıl içinde sadece birkaç vilayette ciddi şekilde sonuca ulaşmıştır. Ama maalesef bu sorun Malatya’da hala devam etmektedir. Hala marketlerde, dükkanlarda, aksesuarcılarda biz bu faturasız, sahte güneş gözlüklerinin satıldığını görebiliyoruz. Onlara ‘siz bu gözlüğü çocuklarınıza, eşinize, dostunuza takması için izin verir misiniz?’ diye sorduğumuzda ‘Taktırmam’ diyor. O zaman niye satıyorsunuz, ‘ne yapalım ekmek parası’ diye cevap veriyor. Bazı müşterilerimizin yanında getirdikleri gözlükleri incelediğimizde kalitesizse göz sağlıkları için kullanmamalarını ifade ediyoruz. Ama onlarda bazen şunu ifade ediyor ‘beyefendi zaten ben gözüme takmıyorum, aksesuar olarak saçımda kullanıyorum’, toplum olarak artık sağlığımızın önemini daha iyi kavramamız gerekiyor. 10 dakika da olsa 1 saat da olsa kalitesiz gözlüğün göze telafisi olmayacak hasarlar bırakabileceğini söylüyoruz. Zaten gerçek olmayan polarize gözlükler güneşten gelen zararlı ışınları süzmeyeceği gibi aksine farkında olmadan göze hapis olur. Etrafa karanlık olarak bakıldığı zannediliyor aksine 9-10 kat daha fazla ışın göze yansıyor” diye konuştu.













ÖMER ALİ DELİBAŞ