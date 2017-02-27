27 Şubat 2017 Pazartesi

Tekrar başkan seçildi

MÜSİAD Malatya Şubesinin yeniden kongre kararı almasının ardından yapılan seçimde Hüseyin Kalan 46 oyla yeninden başkan seçildi.

27 Şubat 2017 Pazartesi 12:30
Tekrar başkan seçildi

Malatya şubesinde 25 Ocak’ta gerçekleştirilen seçimde Hüseyin Apak ve Hüseyin Alan’ın yarıştığı seçimde Alan’ın kazanmasının ardından MÜSİAD Genel Merkezi tarafından yeniden kongre kararı almasından sonra 19’uncu genel kurulda Alan yeniden başkan seçildi.

46 OY ALDI
  Olağanüstü kongreye MÜSİAD Genel Merkezinden Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Sami Nalbantoğlu ile Mustafa Akdaş ve Olcay Karahan da katıldı. Genel Kurulda 46 oy alan Hüseyin Kalan MÜSİAD Malatya Şube Başkanlığı görevine seçilirken Hüseyin Apak ise 39 oy aldı.

Hüseyin Kalan’ın başkanlığa seçildiği kongrede yönetim ise şu şekilde:

“Necdet Seçilmiş, H.Osman Yağız, Nazım Akkaya, Muharrem Boyraz, Mehmet Hanifi Işık, Mahmut Boyraz, Abdullah Canpolat, Mustafa Kırteke, Erdal İlbay.”

TAHİR ÖZÇELİK
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