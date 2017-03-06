06 Mart 2017 Pazartesi

Tekirdağ Malatyalılar Derneği toplandı

Tekirdağ’da faaliyet gösteren Malatyalılar Derneği’nin aylık toplantısında Malatyalılar bir araya geldi. Toplantıya katılan Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Şimşek, Malatyalılardan övgüyle bahsetti.

06 Mart 2017 Pazartesi 12:37
Tekirdağ Malatyalılar Derneği toplandı

  Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sosyal tesislerinde düzenlenen toplantıda bir araya gelen Malatyalılar birlik, beraberlik ve dayanışma örneği gösterdi. Toplantıda konuşan Tekirdağ Malatyalılar Derneği Başkanı Mehmet Barut, her ay bir araya geldiklerini söyledi.

SIK SIK BİR ARAYA GELECEĞİZ
  Katılımcılara teşekkür eden Barut, “Malatyalılar Derneği olarak etkinliklerimize devam ediyoruz. Bugün de Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi tesislerinde Namık Kemal Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Osman Şimşek ile hastanemizde görevli doktorlarımız ve sağlık personeli ile bir araya geldik. Bundan böyle de sık sık bir araya geleceğiz. Katılanlara teşekkür ediyorum” diye konuştu.

MALATYALILARI ÖVDÜ
  Tekirdağ Malatyalılar Derneği’nin düzenlediği etkinliğe katılan Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Şimşek ise bu tür etkinliklerin hizmet kalitesi için önemli olduğunu dile getirdi. Konuşmasında Malatyalılardan övgüyle bahseden Rektör Şimşek, katılımcılara teşekkürlerini de iletti.

İHA
Anahtar Kelimeler: BusabahTekirdağ Malatyalılar Derneği

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