Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sosyal tesislerinde düzenlenen toplantıda bir araya gelen Malatyalılar birlik, beraberlik ve dayanışma örneği gösterdi. Toplantıda konuşan Tekirdağ Malatyalılar Derneği Başkanı Mehmet Barut, her ay bir araya geldiklerini söyledi.

SIK SIK BİR ARAYA GELECEĞİZ

Katılımcılara teşekkür eden Barut, “Malatyalılar Derneği olarak etkinliklerimize devam ediyoruz. Bugün de Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi tesislerinde Namık Kemal Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Osman Şimşek ile hastanemizde görevli doktorlarımız ve sağlık personeli ile bir araya geldik. Bundan böyle de sık sık bir araya geleceğiz. Katılanlara teşekkür ediyorum” diye konuştu.

MALATYALILARI ÖVDÜ

Tekirdağ Malatyalılar Derneği’nin düzenlediği etkinliğe katılan Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Şimşek ise bu tür etkinliklerin hizmet kalitesi için önemli olduğunu dile getirdi. Konuşmasında Malatyalılardan övgüyle bahseden Rektör Şimşek, katılımcılara teşekkürlerini de iletti.

İHA