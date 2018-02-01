“TEK YÜREĞİ İLAVE ETTİK”

Türkiye’nin her bir bölgesinden ve Malatya’dan “Zeytin Dalı Harekatı”na destek açıklamaları aralıksız devam ediyor. Afrin’de teröristlerle çarpışan Mehmetçiklere en büyük desteklerden birisi de Battalgazi Muhtarlar Derneği’nden geldi. Denek Başkanı Abdulvahap Ortaç, Afrin operasyonuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunarak, harekatı muhtarlar olarak desteklediklerini belirtti.

BAZI TERÖR ÖRGÜTLERİNİN TAŞERONU

Türkiye’nin tek yürek olduğunu ifade ederek, “Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Suriye’ye yapmış olduğu, kendi sınır emniyeti, ülkemizin emniyeti, dünyanın emniyeti için teröre karşı yapmış olduğu operasyona Malatya Battalgazi muhtarları olarak tüm Malatyalı hemşerilerimiz olarak, bölgemizin insanları olarak canı gönülden destek oluyoruz. Ve Silahlı Kuvvetlerimizin, hükümetimizin, devletimizin her zaman yanındayız. Sayın Cumhurbaşkanım bu ülkenin birliği ve dirliği için dört olmazsa olmaz madde veriyordu. Biz ona artı biri ilave ettik. Tek millet, tek devlet, tek vatan, tek bayrak bir de onun yanına tek yüreği ilave ettik. Ülkemiz tek yürek olmuş durumda. Yani siyasi görüşü ne olursa olsun, televizyon ve basındaki söylemlere bakmayalım. Bazı uç partilerin milletvekilleri falan kendi liderleri dışında da açıklama yapıyor, bireysel açıklama yapıyorlar. Onlar bazı ülkelerin aparatı, bazı terör örgütlerinin taşeronu, buradaki temsilcileri, sözcüleri” şeklinde konuştu.

EN PARLAK DÖNEMİMİZİ YAŞIYORUZ

Türkiye’nin birlik ve beraberlik içerisinde neler yaptığını gördüklerini söyleyen Başkan Ortaç, “Ama biz gördük ki tabanda halkın tamamı tek yürek. İşte Türkiye’nin tek yürek olduğu zaman neler yapabileceğini görüyoruz. İnşallah kaybolan bir nesilden sonra kendi silahını yapan, kendi teknolojisini üreten, kendi uçaklarını, füzelerini yapan, kendi topunun mermisini yapan yine kendi uydusunu, lazer işaretleme sistemini kuran bir Türk Silahlı Kuvvetleri var olduğu sürece kimsede size karşı gelemiyor. Bugün gördünüz Birleşmiş Milletleri toplantıya çağırdılar, 2 saat sonra konusunu değiştirdiler. Bu gücün göstergesidir. O yüzden de Türkiye Cumhuriyeti devleti son elli yılın en parlak zamanını yaşıyor. Gerek siyasi olarak gerekse de dış politikada gerek de dünyadaki devletlerle itibar ve ilişkisi ve ekonomi yönünden hakikaten en parlak dönemimizi yaşıyoruz. Allah emeği geçenlerden razı olsun” diye konuştu.

BU KONUDA ÇALIŞMA YAPTIK

Muhtarlar olarak Afrin operasyonuna destek olmak için ne yapabileceklerini anlatan Başkan Ortaç, “Biz muhtarlar olarak Sayın Valimiz ve bizim diğer bir muhtar arkadaşımız Yeşilyurt Muhtarlar Dernek Başkanımız konuştu ve muhtarlar olarak sınıra gidelim dedi. Ama sınır kapalı olduğu için şu anda ziyaretçi kabul etmiyorlar. O zaman 2. Orduya gidelim ve Garnizon Komutanını ziyaret edelim dedik. Kan vermek zaten bizim işimiz. Biz her zaman Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kan ihtiyacı için dernek olarak, muhtar olarak, mahalle halkı olarak biz zaten halkımızı bilinçlendiriyoruz. Biz ne yapabiliriz? Bizim yapabileceğimiz tek yüreği koruyabilmek. Yani onu elde tutabilmek için çalışmak. 2. Orduyu ziyaret etmeyi planlıyoruz ve bu konuda çalışma yaptık. Ama biz bu ziyaretin sadece muhtarlar olarak değil, Malatya’nın STK’ları olarak ve belediyelerimiz olarak birlikte gidelim istedik. Böyle bir çalışmamız var” ifadelerini kullandı.busabahmalatya.com