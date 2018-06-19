“Tek tek okuyup öğrensinler”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Adayı Öznur Çalık ve beraberindekiler, dün Malatya İli Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın’ı ziyarete ederek, Malatya Tarım ve Hayvancılık Platformu (MATHAP) üyeleriyle bir araya geldi.

Burada söz alan Malatya İli Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı ve aynı zamanda MATHAP Başkanı İhsan Akın, tarım ve hayvancılık olmadan ülkelerin yaşayamayacağını ifade ederek, üretim anlamında Malatya ve ülkeye ne gibi katkılar sunabileceklerinin mücadelesini verdiklerini söyledi.

YÜZDE 60 GİBİ DESTEK VERMEMİZ GEREKİYOR

24 Haziran seçimlerine de değinen Başkan Akın, “Önümüzde önemli bir seçim var. Sayın cumhurbaşkanımız 7 düvel ile mücadele ediyor. Bu mücadelenin içerisinde hem içeriden hem de dışarıdan hainler var. Bizim bu anlamda Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında durmamız gerekiyor. Biliyorsunuz istikrarın devam etmesi lazım. Özellikle yaklaşık yüzde 60 gibi başkanlık sistemine destek vermemiz gerekiyor. Burada en önemli şey istikrarlı ve kararlı olan hükümetlerin, devletlerin yanında durmaktır” diye konuştu.

BİRÇOK KARDEŞİMİZ MECLİSTE SESİNİZ OLMAYA DEVAM EDİYOR

Daha sonra söz alan ve platform üyelerinin desteklerini talep ettiklerini dile getiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Adayı Öznur Çalık ise, “2006 yılında ilk kez üreticiler birliği kuruldu. Daha önce üretici birlikleri yoktu. 100 yıllık Türkiye Cumhuriyeti tarihinde çiftçilerimizin, üreticilerimizin birlik haline gelmesi ve yüksek sesle taleplerini iletebilmelerini AK Parti iktidarı sağladı. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla o dönem Üreticiler Birlik Başkanı Sayın Ali Koyuncu, üreticiler birliğinin Genel Başkanlığını yaptı. Bursa'dan AK Parti milletvekili olarak çiftçilerimizin üreticilerimiz sesi oldu. Şu anda çiftçilerimiz, üreticilerimiz, birçok kardeşimiz mecliste sizin sesiniz olmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.

BİRÇOK DESTEĞİNİ SİZLERLE BULUŞTURDUK

Çiftçiye ve üreticiye hangi destekleri verdiklerini açıklayan Çalık, “Şu ana kadar Tarım İl Müdürlüğümüz, Tarım Kredi Kooperatifleri Bölge Müdürlüğümüz ve TKDK Müdürlüğümüz aracılığı ile Tarım Bakanlığımızın birçok desteğini sizlerle buluşturduk. Genç çiftçilerimize bulundukları yerde kendi hayatlarını idame ettirebilmek için destek verdik. Kadın çiftçilerimize destek verdik. Hayvan üreticilerimize, süt, balık, kanatlı, kanatsız bütün hayvanlarımız için üreticilerimize ilk kez AK Parti iktidarında destekler verdik. Milli tarım politikamızı AK Parti hükümetleri döneminde gerçekleştirdik. Biz Avrupa'nın 4. sırasındayken şu an Avrupa'da tarımsal alanda Avrupa birincisi bir Türkiye var. Milli tarım politikamızı biz sizlerle geliştirdik ve uygulamaya dönüştürdük. Mazot desteği ilk kez biz 2002 yılında yüzde 50’sini sizden, yüzde 50’sini bizden olmak üzere mazot desteğini verdik. Yem ve gübre desteğini verdik. ‘Çiftçiye destek vereceğim’ diyenler kendi iktidarları döneminde hiçbir desteği vermeyenler bugün çiftçiye üreticiye hangi destekleri verdiğimizde tek tek alt alta yazsın, sonra okusun, sonra öğrensin sonra kalkıp kamuoyuna bilgi versinler” şeklinde konuştu.

“MALATYA'YI DÜNYAYA TAŞIDIK”

“Türkiye genelinde tarımsal hasılada Avrupa birincisi olan bir tarım politikamız var” diyen Çalık, şunlarla kaydetti:

“Hayvan desteklerimiz, yem bitkilerine de vermiş olduğumuz desteklerimiz, alan bazlı, mazot, suni tohumlama, süt, arı ve bal, küçükbaş yetiştiricileri birlikte verdiğiniz destek, et ve besi desteğimiz, tarım sigortaları desteklerimiz, kırsal kalkınma desteğimiz, ayrıca TOBB kaynaklanan desteklerimiz, genç ve kadın çiftçilerimize desteklerimiz toplamda Malatya'da sadece bu anlamda vermiş olduğumuz destekler 500 milyon TL’dir. Yarım katrilyonluk desteği sadece vatandaşlarımıza destek olarak verdik, karşılıksız verdik. 500 milyon parayı çiftçilerimize, devletin desteği diye verdik. Bunun yanında Tarım Bakanlığımızın 2002-2018 yılı Malatya’ya yaptığı yatırımlar ve destekler çerçevesinde de toplamda bir milyar 180 milyon tarımsal desteği biz Malatya'daki çiftçilerimize ve üreticilerimizle buluşturduk. Kayısıya vermiş olduğumuz destekler tarım sigortasındaki destekler gibi özellikle coğrafi işaretleme ilk kez AK Parti iktidarları döneminde Malatya'da kayısı ile biz tanıştırdık. Şu an dünyanın neresine giderseniz gidin kayısının coğrafi işaretinde Malatya yazacaktır. Malatya'yı dünyaya taşıdık.”

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