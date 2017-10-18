Proje Koordinatörü Yılmaz Konuk, yaptığı açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığının Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında, “Burası Benim Yerim” adlı bir proje hazırladıklarını ve bu proje sayesinde MAFSAD’ı, gençlerin ücretsiz kullanabileceği bir kitap kafeye dönüştürdüklerini ve gençlerin bu kafeden ücretsiz bir şekilde faydalanabileceğini söyledi. Konuk yapılacak olan ücretsiz ikramlara karşılık gençlerin Kitap Kafe’de kitap okumaları gerektiğini ifade etti.

“KİTAP KAFE’DE 3 BİNİN ÜZERİNDE KİTAP OLACAK”

Yılmaz Konuk sözlerini şöyle tamamladı:

“Gençlik ve Spor Bakanlığımızın finansman desteğiyle hayata geçirdiğimiz kitap kafede 3 binin üzerinde kitap gençlerimizi ve okumayı seven bütün kitap kurtlarını bekliyor olacak. Malatya Büyükşehir Belediyesi, Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün de ortak olduğu bu projede ayrıca, dezavantajlı gençlere yönelik fotoğraf eğitimleri, fotoğraf gezileri, fotoğraf sunum-söyleşileri, fotoğraf sergisi, kitap fuarı gezileri, imza günleri, okur-yazar buluşmaları, kitap dergi tanıtım günleri, kampçılık faaliyeti, çevre ve doğa eğitimleri, ağaç dikme şenliği, model uçak yapımı, ebru sanatı performans gösterisi ve madde bağımlılığı eğitimi gibi etkinlikler gerçekleştireceğiz. Etkinliklerimizin bir bölümünü Kitap Kafede, bir bölümünü de dezavantajlı bir bölgede hizmet veren Milli Egemenlik Ortaokulunda yapacağız. Kitap Kafemizin varlık sebebi, gençlerimizi kötü ortamlardan uzak tutarak, onların Milli ve manevi değerlerimize bağlı bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamaktır. Proje için finansman desteği sağlayan Gençlik ve Spor Bakanlığına, ayrıca proje ortaklarımız Malatya Büyükşehir Belediyesine, Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne ve Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne MAFSAD olarak teşekkür ediyoruz. MAFSAD Kitap Kafemiz, Malatya’mıza ve gençlerimize hayırlı uğurlu olsun diyor ve ekliyoruz; ‘Gençler! Çaylar bizden, okumak sizden…”

HABER MERKEZİ