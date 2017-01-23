Şehir içinde yer alan bazı kamu kurum ve kuruluşların dağınık olması tepkilere neden oluyor. Battalgazi Muhtarlar Dernek Başkanı Abdulvahap Ortaç ve üyesi bulunan muhtarlar kamu kurum ve kuruluşların tek merkezde olması için bir imza kampanyası düzenlediler. Bu hafta içinde bitirilmesi planlanan kampanyadaki imzaları başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere İçişleri Bakanlığı ve Malatya Valiliğine göndereceklerini dile getiren Battalgazi Muhtarlar Dernek Başkanı Abdulvahap Ortaç, BUSABAH’a konuştu.

Battalgazi’deki kamu kurum ve kuruluşların dağınıklığı vatandaşları yorduğunu ileri süren Ortaç, kaymakamlığın şehirden 12 kilometre uzakta, tapunun şehirden 6-7 kilometre uzakta olduğunu ve vatandaşların en az 2 vasıta değiştirmek zorunda kaldıklarını söyledi.





2-3 ARAÇ DEĞİŞTİRMENİZ GEREKİYOR

“Herkesin aracı yok. Vatandaşların 2-3 vasıta değiştirmesi 15- 20 lira. Bazen para olmuyor ve zaman israfı meydana geliyor. Kamu kuruluşlarının 102 mahallemizin merkezinde olması gerekiyor” şeklinde konuşan Ortaç, “Kaymakamlık, Battalgazi’ye planlanmış, çalışanlarına ferahlık veren güzel bir binaya taşındı. Ancak şehirdeki vatandaşlarımıza çok uzak olması, ekonomik durumu olmayan ve zaman israfının önüne geçilmesi gerek. İletişim çağında her gün iletişimde olduğuz bir birimin bu kadar uzak olması uygun değil diye düşünüyorum. Büyükşehir olduktan sonra 350 bin kişinin kaymakamlık, adliye, tarım müdürlüğü ve diyanetin tüm şubeleri merkezden 13-14 km uzak oluyor. Hatta Paşaköşkü ve Beydağı gibi yerleri düşündüğünüz zaman 16-17 kilometre yapıyor ve 2-3 araç değiştirmeniz gerekiyor” diye konuştu.

BU HAFTA BU KAMPANYAYI BİTİRECEĞİZ

Bununla ilgili imza kampanyası düzenlediklerini söyleyen Ortaç, şunları kaydetti:

“Kamu binalarımız mevcuttur. Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Başbakanımız şehir merkezinde kalan askeri kışlaların şehir dışına taşınacağını belirtti. 2. Ordu Karargâhı’nın da Altay Kışlası’na taşınacağı söyleniyor. 2. Ordu hem kaymakamlık hem de diğer şubeler için müsait ve yeri de güzel. Biz 15 Temmuz’dan sonra bu konuyla ilgili 4 bine yakın imza topladık. Bu konuda girişimimiz başladı. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın İçişleri Bakanlığımıza ve Malatya Valiliğimize göndermek üzere toplamış olduğumuz imzayla birlikte Malatya merkezindeki 70’e yakın muhtarımız da bu konuda imza kampanyası katıldılar. Bu hafta bu kampanyayı bitireceğiz. Büyüklerimize de konuyu bildireceğiz. Hemen bugün olacağını düşünmüyoruz zaman içerisinde olacak katılıyoruz ama insanlar çok mağdur. Yani şehirden 13 kilometre uzaklıkta insanların zaman ve ekonomisini düşündüğünüz zaman çok büyük rakamlar yapıyor.”

MUTLU SARIGÜL