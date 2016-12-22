Kayseri’de meydana gelen terör saldırısının ardından kent genelinde protestolar devam ediyor. Kapalı Çarşı meydanında yanında getirdiği Türk bayrağı ile eylemde bulunan Osman Güneş isimli vatandaş, “Kayseri’de canımız yandı yeter. Şu bayrağımıza sahip çıkın, bundan başka bayrak yok, yok. PKK kahrolsun, PKK destekçileri kahrolsun. Gelin beni öldürün beni, ey kafirler. Siz gavura kurban olasınız, gavur yolunu bilir” dedi.

TAHİR ÖZÇELİK