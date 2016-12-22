22 Aralık 2016 Perşembe

Tek kişilik eylem yaptı

Kayseri’de meydana gelen terör olayını protesto etmek isteyen şahıs Kapalı Çarşı meydanın üstünde tek kişilik bir eylem yaptı.

20 Aralık 2016 Salı 10:20
Tek kişilik eylem yaptı

Kayseri’de meydana gelen terör saldırısının ardından kent genelinde protestolar devam ediyor. Kapalı Çarşı meydanında yanında getirdiği Türk bayrağı ile eylemde bulunan Osman Güneş isimli vatandaş, “Kayseri’de canımız yandı yeter. Şu bayrağımıza sahip çıkın, bundan başka bayrak yok, yok. PKK kahrolsun, PKK destekçileri kahrolsun. Gelin beni öldürün beni, ey kafirler. Siz gavura kurban olasınız, gavur yolunu bilir” dedi.    

          

TAHİR ÖZÇELİK
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