TEK DAMLA KAN YERDE KALMAYACAK!

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte Tunceli ziyaretinin ardından Malatya'ya geçti. Akar, Malatya ziyaretinde ilk olarak Afrin'e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekâtı’nı başarıyla yöneten 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'i ziyaret etti. Burada bölgedeki son gelişmeler hakkında da bilgiler alan Akar, daha sonra birlikleri denetledi.

KAMBUR'DAN FAALİYETLER HAKKINDA DETAYLI BİLGİLER ALDI

Akar ve kuvvet komutanları daha sonra, yine Zeytin Dalı Harekatı'nda hava desteği ile başarılı operasyona imza atan 7.Ana Jet Üs Komutanlığı’nı ziyaret etti. Burada 7. Ana Jet Üs Komutanı Albay Hasan Hüseyin Kambur'dan faaliyetler hakkında detaylı bilgiler alan Akar, denetlemelerde bulundu.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte Elazığ, Tunceli ve Malatya’daki birliklerde denetlemelerde bulunmasına dair bir açıklamada yapıldı.

TSK’DAN AÇIKLAMA

TSK’dan yapılan açıklamaya göre, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile 31 Mart 2018 tarihinde Elazığ, Tunceli ve Malatya bölgelerindeki birlik ve karargahlarda inceleme ve denetlemelerde bulundu.

OPERASYONLAR ARALIKSIZ DEVAM EDECEK

Orgeneral Akar, bölgedeki birlik komutanları ile bir araya gelerek devam etmekte olan terörle mücadele harekatı ve diğer faaliyetler hakkında bilgi aldı ve direktiflerini iletti. Akar denetlemeler esnasında; bölgede etkin şekilde yürütülen operasyonlar neticesinde son dönemde bölücü terör örgütüne ağır kayıplar verdirildiğini, milletin huzur ve güvenliğine tehdit oluşturan hain bölücü terör örgütü yapılanmasının yok edilmesi için operasyonlara yaz-kış, gece-gündüz demeden aralıksız devam edileceğini belirtti.

HESABI SORULUYOR!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin jandarma, polis ve güvenlik korucularıyla birlikte omuz omuza, büyük bir özveriyle terörle mücadeleyi sürdürdüğünü, terörle mücadelenin en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar aynı azim ve kararlılıkla devam edeceğini vurgulayan Akar, şehit ve gazilerin tek damla kanının dahi yerde kalmayacağını, geride bıraktıkları aile fertlerinin ve yakınlarının da gözyaşlarının hesabının sorulmakta olduğunu ifade etti.busabahmalatya.com