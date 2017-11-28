Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, çitçilere, üreticilere verilen desteklerin yetersiz olduğunu ifade etti. Verilen desteklerin artırılması gerektiğini dile getiren Başkan Solmaz, BUSABAH gazetesine konuşarak, önemli açıklamalarda bulundu.

Bu yıl çiftçilerin, üreticilerin her yönden zarar çektiğini ileri süren Başkan Solmaz, çiftçilerin resmen çile çektiğini dile getirdi.

ÇİFTÇİLERİN ELİNDE KAYISI KALMADI

Gübre ve mazotun çok pahalı olduğuna dikkat çeken Başkan Solmaz, “Mazota yapılan zam, kayısı zaten yok pahasına satıldı; şu anda kayısı biraz pahalansa da çiftçilerin elinde kayısı kalmadı. Mazot, gübre desteklerinden çiftçiler yeteri kadar faydalanamıyordu. Dönüm başı 10 lira çiftçilere destek veriliyordu. Bu da çiftçilerin dönüm başı kullanacağı mazota hiçbir yönde olumlu bir etkisi olmuyordu. Hele hele mazota yapılan son zamlardan dolayı çiftçilerimiz tamamen mağdur oldular. Gübre, mazot çok pahalı. Bugün araziye çıktığımızda tarlada, bağda, bahçede çalışan çok nadir insan görüyoruz. Sebebi ise çiftçiler kışlık iaşesini temin etmek için kendisine başka yerlerde iş aramaya başladı. Bundan dolayı bahçelerimizin güz bakımı yapılamıyor. Bu da gelecek yıllarda ürün rekoltesinin düşmesine neden olacaktır” diye konuştu.

PARA YOK, TARLA SÜRÜLEMİYOR!

“Artık buğday ekim zamanı. Ama çiftçinin elinde parası yok ve tarlalarını süremiyor” diyen Başkan Solmaz, şunları kaydetti:

“Para yok, mazot yok, tohum yok. Bazı destekler sağlanıyor ama çiftçi için yeterli değil. Verilen desteklerin günün şartlarına göre yeniden düzenlenmesi gerekiyor. Siyasilerimiz geldikleri zaman görüşeceğiz ve bu hassas konuyu kendilerine ileteceğiz. Şu anda çiftçilerimiz bahçelerine, tarlalarına imar gelmesini dört gözle bekliyorlar. Çiftçilerimiz belediyelerin tarlalarını imara açıp büyük yapıların yapılması için tarlalarını müteahhitlere vermek için can atıyorlar. Eğer çiftçilerimizin bir gelir olsa tarlasını, bahçesini satmak istemez. Aslında biz bunları yapmakla ülkemizin geleceğini ipotek altına alıyoruz. Bugün Türkiye nüfusunun 10 katı kadar yoğun bir nüfusun açlık sınırı yaşadığını biliyoruz. Eğer tarım sektöründe yüzde 70’lik bir gelişme sağlayamazsak 2050 yılında 1,5 milyar insan açlıkla karşı karşıya gelecek.”

DESTEKLERİN ARTIRILMASINI İSTİYORUZ

Başkan Solmaz, “Türkiye’nin önünü tıkamak için ve ileride tarım alanlarını sömürge olarak kullanmak için ülkemiz üzerinde türlü türlü oyunlar sergilenmektedir. Bunların önüne geçmek için çiftçilerimizin ekonomik durumunun düzelmesi gerekiyor. Çiftçinin ekonomik durumunu düzelmesi için çiftçilere verilecek olan desteklerin artırılmasını istiyoruz” dedi.

MUTLU SARIGÜL