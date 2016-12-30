Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türk Eczacıları Birliği (TEB) arasında ilaç temin krizi çıktı. SGK, TEB’in (Türk Eczacılar Birliği) yurtdışından getirilen her ilaçtan aldığı yüzde 3.9’luk payı kaldırarak, ilaçları PTT aracılığıyla hastalara ulaştırmayı planlıyor. Konuyla ilgili BUSABAH’a konuşan Malatya Eczacı Odası Başkanı Tahir Özelçi, kamuoyunun bildiği Türk Eczacıları Birliğinin hayati öneme sahip olan ilaçları yurtdışından ithal edip Türkiye’deki hastalara ulaştırdığını söyledi.

DAVALAR TEB LEHİNE SONUÇLANDI

İlaçların hastaya ulaştırmanın Türk Eczacıları Birliğine yasayla verilen bir yetki olduğunu ifade eden Başkan Özelçi, “Bu ilaçları hastalara ulaştırırken eczacılarımız hastaların reçetelerini alıp ilaçların uygun olup olmadığına bakıp, Türk Eczacıları Birliğine gönderip, Türk Eczacıları Birliğinden de bunun ithal edilmesini sağlıyordu. Bu yasayla Türk Eczacıları Birliğ’ne verilmiş bir yetkiydi, çünkü Türk Eczacıları Birliği ilacın profesyoneli olan, bunu Türkiye’de yapabilecek tek yetkili kurumdu. Fakat süreç içerisinde depolar ve bazı dağıtım kanallarıyla birlikte birtakım şirketler halkın sağlığını doğrudan ilgilendiren bu işi onlarda yapmaya çalıştılar. Türk Eczacıları Birliği çeşitli davalar açarak, bu dağıtım kanaları ve bazı şirketlerin bu işi yaparak halk sağlığı açısından tehlikeli olduğunu ispat edince davalar Türk Eczacıları Birliğinin lehine sonuçlandı” şeklinde konuştu.

İNSANLARIN ÖLÜMÜNE SEBEP OLABİLİR

“Süreç içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu böyle bir karar aldı. Bunun da altyapısını oluşturdu. Ama Sosyal Güvenlik Kurumunun yaptığının halk sağlığı açısından çok tehlikeli bir uygulama olacağının kanaatindeyiz” diyen Başkan Özelçi, şunları kaydetti:

“Çünkü ilaç saklanma koşulları ve hastaya sunumuyla çok önemli olan bir şey. Eğer saklanma koşulunda, hastaya sunumunda yanlışlık yaparsanız veya yanlış şartlarda saklanıp hastaya da yanlış sunulursa hayati kayıplara neden olabilir. İnsanların ölümüne sebep olabilir. Mesela, diyabet hastalarının kullandıkları insülin preparatları 0°C’nin altına düştüğü andan itibaren etkisini kaybederler. Bunun için eczacı insülin preparatları 0-8 °C arasında saklarlar, hastaya verirken soğuk zincirle verirler. Ve hastaya da ‘lütfen bunu buzdolabınızın buzluğuna değil, alt tarafta saklayın’ derler ki, hastalar bundan faydalanabilsin. Aksi takdirde hasta şeker komasına girebilir ve hayati organlarından birisi zarar görebilir. Bu örnekler ortadayken ilaç hizmetini postane gibi ilkel yöntemlerle vermek milletimizin hayatıyla oynamak anlamına gelmektedir. Onun için bu uygulamayı çok tehlikeli bir uygulama olarak görüyoruz. Eğer herhangi bir ferdin hayatıyla ilgili bir sorun yaşanırsa bunun sorumlusunun Sosyal Güvenlik Kurumu olacağını ifade ediyorum.”

MUTLU SARIGÜL