HAYTAP-Hayvan Hakları Federasyonu Malatya İl Temsilcisi Filiz Yenier Erdem, Orman ve Su İşleri Bakanlığının hazırladığı sokak hayvanlarını zehirleyene hapis cezası verilmesini ve Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Fila Brasileiro ve Dogo Argentino olmak üzere 4 köpek türünü ağızlıksız ve tasmasız gezdirmeme şartını ve sokak hayvanlarına çip takılmasıyla ilgili kararını içeren yasa taslağını değerlendirdi.

BUSABAH’a konuşarak önemli açıklamalarda bulunan Erdem, Orman ve Su İşleri Bakanlığının almış olduğu, kendilerinin de istediği yasa taslağının içerisinde olması gerektiğini düşündükleri birkaç madde olduğunu ifade ederek, ama maddelerin hepsini tasvip etmediklerini söyledi.

HAYVANLARIN ÖLÜLERİNİ DAHİ BULAMIYORUZ

Sokak köpeklerine çip takılmasının kendilerinin işine yarayacağını belirten Erdem, “Sokak hayvanlarına yönelik çalışmalar yıllardır zaten var olan çalışmalar. Belediyeler kısırlaştır, aşıla, sokağa bırak usulünde yıllardır onlarla beraber eş güdümlü bir şekilde çalışıyoruz. Bunun dışında sokak hayvanlarına çip takılması hayvanların ölümlerini de aslında bir nevi kontrol altına alacak. Çünkü çipli bir hayvan nerede olursa olsun o çip sayesinde hayvanının nerede olduğunu hem takip edebiliyoruz hem de görebiliyoruz. Hayvanlara çip takılmasını biz hayvan severler özellikle istemiştik. Bunu da yasa taslağının içerisine özellikle koydurduk. Çünkü belediyeler hayvanları öldürüp başka taraflara atabiliyorlar ve hayvanların ölülerini dahi bulamıyoruz. Bu sistem aslında bizim işimize geldi” diye konuştu.

BEBEK BAKICILIĞI YAPAN PİTBULLAR VAR

Tehlikeli köpek olmadığını ifade eden Erdem, “Bunun dışında bazı maddeler de var. Zaten bu madde yıllar öncesinde de girmişti. Tehlikeli köpek ırkları denilen Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Fila Brasileiro ve Dogo Argentino gibi köpek ırkları. Aslında tehlikeli köpek ırkı yoktur. Tehlikeli sahip vardır. Çünkü siz bir Terrier de alsanız bir süs köpeği de alsanız hırçın bir şekilde yetiştirirseniz saldırgan olur. Tehlikeli köpek ırkı vardır sözünü kesinlikle kabul etmiyorum. İnsanlarımız bu hayvanları dövüş köpekleri olarak yetiştirdikleri için o hayvanlar saldırganlık gösterebiliyorlar. Birçok pitbull var. Bu köpekler bebeklere bakıcılık yapıyor. Bunun dışında hayvanlarla çok iyi anlaşan pitbullar, parklarda serbest dolaşan pitbullar var. Bunların hiçbirisi saldırgan değil. Çünkü sahipleri onlara sevgi vermiş. Sevgiyle büyüyen de aynı şekilde, sevgiyle büyüyen hayvanlar da aynı şekilde olur” şeklinde konuştu.

ONLAR BİZE ALLAH’IN EMANETLERİ

“Malatya’da nerede bir hayvan katliamı yapılsa her ilçede, her köyde, her kasabada bir ihbarcım var. Onlar bana haber veriyorlar ve katliam başlamadan biz bunu durdurabiliyoruz” diyen Erdem, şunları kaydetti:

“Bunun çok basit bir örneği geçtiğimiz aylarda yaşandı. Ve Sayın Başkanımız Ahmet Çakır, gece saat 23.00 olmasına rağmen telefonuma çıktı. Katliam başlamadan durdurdu. Hayvanların popülasyonunu öldürerek değil, kısırlaştırarak sadece sağlayabiliriz. Bunu birçok belediye başkanımız artık kabullenmiş vaziyette. Artık şunu yapıyorlar: Köpekleri öldürmek yerine o ilçe diğer ilçeye götürüyor. Bu şekilde hayvanların taşınması söz konusu. Ancak bilemedikleri bir şey var, bir köpek kendi metrekaresi olan alanı korur. Ve başka köpeklerin gelmesine izin vermez. Bir köpeği alıp başka yere götürürseniz, köpeğin yerine 10 köpek sahiplenir. Bunlar da göz önünde bulundurulmalı. Hiçbir canlıya zarar verilmemesi gerekiyor. Çünkü onlar bize Allah’ın emanetleri. Bunun bilincinde olursak hiçbir hayvana zarar vermeyiz.”







MUTLU SARIGÜL