Büyükşehir Belediyesi, Malatya için var olan riskleri belirlemek amacıyla mikro bölgeleme çalışmaları yürütüyor. Kentte yürütülen jeolojik etütlerle, raporlar ve haritalar çıkartılıyor. Bu çalışmalarla, doğal afet tehlikeleri ve yerel zemin sorunlarını belirlemek, mekansal alanların seçiminde klavuz niteliği taşıyan yerleşime uygunluk kriterlerini ortaya koymak amaçlanıyor.

39 BİN SONDAJ YAPILDI

Çalışmalar hakkında bilgi veren Malatya Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Erol Yiğit, Malatya’nın birinci ve ikinci derecede deprem bölgesinde olduğunu hatırlatarak, "İlimiz büyükşehir oldukta sonra il bazında hızlıca imar çalışmalarına başladık. 50 bin ölçekte çevre düzeni planı, 25 bin ölçekte nazım ilan planı ve 40 bin hektar alanda da 5 binlik ve binlik alan çalışmasına başladık” diye konuştu. Yiğit, ”Malatya’da ilk defa mikrobölgeleme sistemiyle 23 bin hektarlık alanda jeolojik haritaları tamamlandık ve toplamda 39 bin sondaj yapıldı. Şu an elimizdeki bu haritalar üzerinde, imar planlarımızı yapacağız” şeklinde konuştu.

NİTELİKLİ YAPILAR ELDE EDECEĞİZ

Malatya merkezde aktif fay hattı bulunmadığını ifade eden Yiğit, ”Sürgü’de şu anda aktif bir fay hattımız var ve dinamik. Bununla ilgili çalışmalar yapılıyor, tampon bölgeler oluşturuldu. Depreme hazırlıklı önlemli imar planları yapıyoruz” ifadelerini kullandı. Malatya’da yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarına da değinen Yiğit, "Malatya’da iki şekilde kentsel dönüşüm çalışmalarını yapıyoruz. Bunlarda bir tanesi TOKİ, diğeri ise Beydağı Kentsel Dönüşüm çalışması. Yapılacak çalışmalarla nitelikli yapılar elde edeceğiz" diye konuştu. (İHA)

İHA