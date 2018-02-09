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''TEHDİTLERE RAĞMEN BÜYÜYORUZ''

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, “Türkiye’de yapılmak istenen ekonomik darbelerin hepimizin farkındayız. Darbe girişimleri yapıldı, terör saldırıları yapılıyor. Bu kadar tehdiye rağmen, terör tehditlerine rağmen, uluslararası ülkelerin tehditlerine rağmen Türkiye büyümeye devam ediyor” dedi.

''TEHDİTLERE RAĞMEN BÜYÜYORUZ''

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, “Türkiye’de yapılmak istenen ekonomik darbelerin hepimizin farkındayız. Darbe girişimleri yapıldı, terör saldırıları yapılıyor. Bu kadar tehdiye rağmen, terör tehditlerine rağmen, uluslararası ülkelerin tehditlerine rağmen Türkiye büyümeye devam ediyor” dedi.

busabahh
busabahh
09 Şubat 2018 Cuma 11:35
''TEHDİTLERE RAĞMEN BÜYÜYORUZ''

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatyalı iş adamlarıyla bir araya geldi. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’nda (MTSO) yapılan toplantıya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, kayısı ve iş adamlarının yaşadığı sorunları ilgililerinden dinledi. Gerçekleştirilen toplantıya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık dışında Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı ve parti yöneticileri, MTSO Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, MTSO Meclis Başkanı Sami Payza ve iş adamları katıldı.

Toplantıda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Türkiye’nin şu anki ekonomik gelişmişliğinin, bu kadar yapılmak istenen darbe ve terör saldırılarına rağmen devam ettiğini söyledi.

Çalık, “Şuanda 2017 yılında, üçüncü çeyrekte Türkiye’nin yüzde 11.1 büyüdüğünü büyük bir gururla ifade etmek lazım. Türkiye’de yapılmak istenen ekonomik darbelerin hepimizin farkındayız. Darbe girişimleri yapıldı, terör saldırıları yapılıyor. 15 Temmuz darbe girişimi ve arkasından yapılan terör saldırıları dahil olmak üzere… Sonrasında ekonomik darbe için yapılan, girişimlerinde neler olduğunun farkındayız. Ama bu kadar tehdide rağmen, terör tehditlerine rağmen, uluslararası ülkelerin tehditlerine rağmen, Türkiye büyümeye devam ediyor. Güçlü Türkiye fotoğrafı için, güçlü ekonomimizle yolumuza devam ediyoruz” sözlerini kaydetti.

İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ

İstihdam seferberliğinden bahseden Milletvekili Çalık, “Özellikle istihdamı artıracak yatırımlarla birlikte, geçen sene Sayın Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu istihdam seferberliği ile birlikte, yaklaşık 1 milyon 300 bin yeni istihdam sağlandı. Şimdi istihdam seferberliğinde çok önemli bir şey daha başlatıldı. Bir tane işçinin masrafını siz, birtanesini de biz karşılıyoruz. Bir senden, bir benden, bir işçinin yükünü siz, diğerini biz alıyoruz. Bu vesile ile de, işsizliği de azaltmak adına, istihdamı arttırmak adına çok önemli bir adımı atmış oluyoruz” ifadelerinde bulundu.

Çalık, “Malatya’da ihracat rakamlarımıza baktığımızda, 400 milyon dolara varan rakamımız var, biz 1 milyar dolara ulaşmasını hedefliyoruz. Kayısımızla ilgili olarak, soğuk hava deposunu, lisanslı depoculuğu, lisanslı depoculuğu, başkanlarımın katılımıyla Fırat Kalkınma Ajansında konuştuk” diyerek yaptıkları çalışmalardan bahsetti.busabahmalatya.com

MUTLU SARIGÜL

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