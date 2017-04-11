Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin, aralarında dönemin 2. Ordu Komutanı Adem Huduti’nin de bulunduğu 26’sı tutuklu 76 sanığın yargılandığı Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davanın 13’üncü duruşmasında mahkeme heyeti değişti.

MAHKEME ÜYESİ KATILAMADI

Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Vedat Koç’un Kale İlçe Seçim Kurulunda görevli olması nedeniyle darbe davası duruşmasına Turan Kılıç görevlendirildi. Duruşma heyeti başkanlığına mahkeme üyesi Turan Kılıç görevlendirilirken, mahkemenin bir başka üyesi de yine duruşmaya katılmadı. Duruşmaya başkanlık eden Hakim Turan Kılıç, mahkeme başkanı Vedat Koç’un Kale İlçe Seçim Kurulu Başkanı olduğunu ve HSYK’nın seçimlerden 10 gün önce ve sonra görev yapılamayacağı kararı nedeniyle duruşmaya katılmadığını, diğer üyenin ise rahatsızlığı nedeniyle heyette yer almadığını açıkladı.

“YANLIŞ BİR ŞEY YOK DİYE DÜŞÜNDÜK”

Yakınca Spor Salonu’nda yapılan yargılamada uçak bakım subayı tutuksuz sanık Binbaşı Resul Sayan, darbe girişiminde saat 03.46'da dönemin 7. Ana Jet Üs Komutanlığı 171. Filo Komutanı Binbaşı Metin Çivilibal'ın talimatıyla kendilerine 4 uçağın mühimmatsız hazırlanması emrini aldıklarını söyledi. Sayan, talimat sonrası çok tedirgin olduğunu ve riskli bir gece olduğu için durumun teyidi için uçak bakım subayı tutuksuz sanık Binbaşı Murat Örsal ile Çivilibal'ın odasına gittiklerini ifade etti. Resul Sayan, “Filo komutanının odasına gittik. Binbaşı Murat Örsal, terörle mücadele için 4 uçağı BHHM emriyle mi istiyorsunuz dedi. Metin Çivilibal ve Tayfun Tuna 'evet, BHHM emriyle' dedi. Diyarbakır’da görevli olan Albay Ali Özmen de bunu duydu. Hiçbir tepki vermeyince yanlış bir şey yok diye düşündük. 04.26 pilotlar geldi. Binbaşı Örsal, Çivilibal’a değişiklik var mı dedi o da 'BHHM emri devam ediyor' dedi” diye konuştu.

Sayan savunmasında, “F-4 uçaklarının rule aldıktan sonra personellerin hangara geçtik. 5-10 dakika sonra rule alan F-4'lerin geri dönmesi emrini aldık” dedi.

“EMRİ TEYİT ETTİNİZ Mİ?”

Uçak bakım tabur komutanı vekili olarak görev yapan Murat Örsal ise savunmasında, “Normalde uçuşlar sorgulanmıyor. Ancak darbe girişiminin olduğu bu gece uçuş bakım ekibindeki görevliler durumu bana bildirdi. Ben de bu kapsamda verilen emri teyit etmek için girişimlerde bulundum ve ekibe beklemelerini söyledim. Odada bulunan Çivilibal’a ‘biz uçak bakım ekibi olarak tedirginiz. Uçuş emrini teyit ettiniz mi’ diye sordum. Bana ‘En kısa zamanda kalkmak istiyoruz’ dediler. Metin Çivilibal ve Tayfun Tuna sakindiler, anormal bir şey hissetmedim. Aynı odada bulunan ve şu anda Diyarbakır’da görevde olan Albay Ali Özmen bulunuyordu. Kendisi pilot albaydır. Ona da baktım ancak kendisinden bir tepki görmeyince ben de o zaman uçuşun yapılmasında yanlış bir şey yoktur diye düşündüm. BHHM’nin emridir diye odadan çıktım. Bu süreçte yeniden Albay Şaban Delioğlu’na ulaşmak istedim ama ulaşamadım” ifadelerine yer verdi.



“EVDE ÖĞRENDİM”

Duruşmada tutuksuz yargılanan 7. Ana Jet Üs Komutanlığı Güvenlik Tabur Komutanı Yüzbaşı Murat Mutlu savunmasında darbe girişimini evde televizyondan öğrendiğini söyledi. Mutlu, “Görevde olmadığım bir esnada jammer aracını çıkarma gibi bir yetkim de yoktur. Zaten Jammer aracı ben üsse dönmeden geri dönmüştür” dedi.

2 ADET 1 DOLAR…

Nizamiyenin araç giriş çıkışlara kapatılması yönündeki suçlamayı da kabul etmediğini anlatan Mutlu, göreve geldikten sonra üssün güvenliğinin sağlanması için önlem aldığını söyledi. Üstte darbecilere yönelik önlem aldıklarını ifade eden Mutlu, 7 kargo uçağının ise üsse ineceğini kuleden öğrendiğini kaydetti. İddianamede üzerinde 2 adet 1 dolar bulunması ile ilgili de savunma yapan Mutlu, FETÖ üyesi olduğu iddiasını kabul etmeyerek, “Yurt dışına geçici görevle Afganistan’da görev yaptı. Bu süre zarfında günlük 65 dolar harcırah tarafımıza verilmiştir. Toplam hak edişim ilgili bankaya yatırılmıştır ancak avans olarak aldığımım dolar ile alışveriş yapmıştır. Üzerimde kalan 67 doları görev dönüşünden sonra bozdurma gereksimi duymadım. Bu para 3 yıl önce kullanmadığım cüzdanıma konulmuş ve dolayısıyla yapılan aramada bulunan dolarlar üzerimde değil kullanmadığım cüzdanımda bulunuyordu” diyerek doların yurt dışı görevinden kalan para olduğunu savundu.

“BAŞKAN DEĞİŞMEDİ” AÇIKLAMASI

Mahkeme Başkanı Turan Kılıç, duruşma sırasında, bugün basına yansıyan mahkeme heyetinin değiştiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Mahkeme heyetinin değiştirildiği söz konusu değil. Mahkeme başkanımız görevinin başındadır. Diğer üye hakimler de görevinde. Sadece bir üyenin eşinin sağlık sorunları nedeniyle duruşmaya katılmadığını belirtmek isterim. Geçici olarak hakim görevlendirilmesi yapılmıştır" diye konuştu.















TAHİR ÖZÇELİK