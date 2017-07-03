Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası (TEÇ-SEN) üye sayısını artırmayı planlıyor. “Her Üye Bir Üye Hedef Bin Kırk Dört Üye” sloganıyla yola çıkan ve bir kampanya başlatan sendika, Malatya’da bin 44 üyeye ulaşmayı hedefliyor. Sendika binalarında yönetim kurulu üyeleri İlkay Günel, Cem Doğan, Yunus Pektaş’ın da bulunduğu bir basın açıklaması düzenleyerek bunu kamuoyuna duyuran ve üye sayılarının gittikçe artığını söyleyen TEÇ-SEN Malatya Şube Başkanı Ferdi Öğüt, hedefledikleri üye sayısına da en kısa zamanda ulaşacaklarını kaydetti. Başkan Öğüt, şu an TEÇ-SEN ailesi olarak farklı illerde başlatılan kampanyayı kendilerinin de Malatya’da başlattıklarını ifade ederek, “Her Üye Bir Üye Hedef Bin Kırk Dört Üye” sloganı ile ildeki tüm eğitim çalışanlarına ulaşarak, eğitim çalışanlarının sorunlarının çözümü noktasında tek adresin TEÇ-SEN olduğunu herkese göstermeyi amaçladıklarını söyledi.

EĞİTİMİN İSİMSİZ NEFERLERİYİZ

Tüm eğitim çalışanlarını sendikalarına davet ettiklerini belirten Başkan Öğüt, “Bizler eğitimin, isimsiz neferleriyiz. İl ve ilçelerimizdeki eğitim kurumlarındaki çalışmalarımızı eğitim çalışanlarını sendikamıza davet ediyoruz. Çok şükür ki, bu davetlerimize arkadaşlarımız olumlu cevap verip üye oluyorlar. Son günlerde sendikamıza eğitim çalışanlarının yoğun ilgisi bizleri mutlu ediyor. Bu da sorumluğumuzu bir kat daha artırıyor. Bu sorumluluk duygusu ile başlattığımız ‘Her Üye Bir Üye Hedef Bin Kırk Dört Üye’ kampanyası ile ilimizde bin 44 sayısını en kısa zamanda yakalayacağız. Bizler siyasetsiz sendikacılık anlayışı ile yola çıktık. İlimizde tüm eğitim çalışanı arkadaşlarımızın birlik ve beraberlik ile hareket etmelerinin, sendikamız ve eğitim çalışanlarımızın hakları açısından çok faydalı olacağını düşünüyoruz. Sendikamızın Türkiye çapında önemli bir yere gelmesi için üyeler olarak dayanışma, fikir birliği içinde olmalıyız” şeklinde konuştu.

NEDEN BİR OLMALIYIZ?

Tüm eğitim çalışanları için neler istediklerini de açıklayan Başkan Öğüt, “Neden bir olmalıyız, bizim bu yoldaki amacımız ne, tüm eğitim çalışanları için ne istiyoruz? Bizler siyasi sendikacılığa ve apolet ayrımcılığına, son verdirmek üvey evlat olmadığımızı tüm eğitim çalışanlarına duyurmak, eğitim camiasında bizlerinde özlük ve mali haklarımızın işlerlik kazanması ve hayata geçirilmesini istiyoruz. Eğitim iş kolunda görev yapan tesis müdürü, şef, hizmetli, memur, şoför, kaloriferci, aşçı, bekçi, güvenlik görevlisi, teknisyen, tekniker, mimar, mühendis hemşire ve 4/C’li eğitim çalışanlarımızın aynı çatı altında, aynı amaca hizmet etmesine rağmen ek ders ücretinden veya başka bir ad altında ücret iyileştirmesi istiyoruz. Her yıl değerli öğretmenlerimize verilen eğitim ve öğretim hazırlık ödeneğinin ayrımcılığa maruz bırakılmadan, tüm eğitim çalışanlarına verilmesi yönünde bir çalışmanın yapılmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

HAKLARININ DÜZENLİ VERİLMESİNİ İSTİYORUZ

Omuz omuza yürümek istediklerini ifade eden Başkan Öğüt, “Bazı kadrolarımızın fazla çalışmalarının yazılı belgeye dayandırılmadığı ve sadece sözlü emir yoluyla yapıldığı, haftada 40 saatin üzerinde çalışan ve fazla mesai ücretlerinin ve izin haklarının düzenli olarak verilmesini istiyoruz. Yine çalışanlarımızı Devlet Parasız Yatılı ve Bursluluk sınavlarında ayrımcılık yaparak, öğretmene çocuklarına tanınan haktan mahrum bırakmışlardır. Bu nedenle ayrımcılığın kalkmasını ve eğitim çalışanlarının çocuklarının da bu imkânlardan faydalanmasını istiyoruz. Ve bizler tüm eğitim çalışanları; eğitim hizmetleri iş kolunda görev yapan tüm kamu çalışanlarını bir araya getirerek, unutulmuş ve unutturulmuş olan sevgi bağlarını güçlendirmek, ortak sorunlarımızı birlikte çözmek, kendi kadrolarımıza sahip çıkmak, sevinçlerimizi ve sorunlarımızı paylaşmak, birlik ve beraberlik içerisinde el ele, omuz omuza yürümek istiyoruz” diye konuştu.

ÜVEY EVLATLIKTAN KURTULMAK İSTİYORSANIZ…

Tüm eğitim çalışanlarına da seslenen Başkan Öğüt “Değerli çalışma arkadaşlarım, harekette birlik olmazsa, fikirdeki birlik faydasızdır. Bu nedenle Hz. Mevlana’nın dediği gibi ‘Gelin Bir oIaIım, iri oIaIım, diri oIaIım.’ Sendikacılıkta siyasete hayır diyorsanız, üvey evlatlıktan kurtulmak, bizimle birlikte kadrolarımızın sorunlarını gündeme taşımak istiyorsanız, personel ayırmam, personel kayırmam diyorsanız, dik ve cesur durmayı seviyorsanız siz değerli eğitim çalışanlarını Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası’na bekliyoruz” şeklinde konuştu.

MUTLU SARIGÜL