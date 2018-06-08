TEÇ-SEN 10 maddelik talebini sıraladı

Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası (TEÇ-SEN) Malatya Şube Başkanı Olcay Kaleli, Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte bir basın açıklaması yaptı. Başta 3600 ek gösterge olmak üzere taleplerini sıralayan ve Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen basın açıklamasında konuşan Başkan Kaleli, öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi bir buçuk milyon kamu çalışanına 3600 ek gösterge verileceği müjdesinin verildiğini ifade ederek, geriye kalan bir milyon devlet memuru, üvey evlat gibi görülmüş ve kapsam dışında bırakıldığını ifade etti.

İKİRCİKLİ BİR TUTUM OLDU

“Geriye kalan bir milyon memur ne olacak”? diye soran Başkan Kaleli, Bu haliyle boynu bükük bir şekilde sabredebildiği yere kadar çalışmaya mahkum olacaktır. İlan edilen 3600 ek gösterge artışının kapsamı, bu haliyle memurlar arasında adaletten uzak, ikircikli bir tutum olmuştur. Bizler bugün; 24 Haziran seçimleri öncesi milli eğitim Bakanlığı’nda kamuda görev yapan genel idari hizmetler, yardımcı hizmetler, teknik hizmetler sınıfında görev yapan eğitim ve kamu çalışanlarının ortak taleplerini iktidara talip olan aday ve partilere hatırlatmak. Vaatlerde dahi üvey evlat durumuna düşmüş bir milyon kamu çalışanın ortak sesi olmak adına 81 İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde aynı anda basın açıklamaları yapıyoruz” diye konuştu.

ALIM GÜCÜ GÖZLE GÖRÜLÜR BİR ŞEKİLDE AZALMIŞTIR

Kamuda ücret adaletini sağlayacak, memurlar arasında oluşan üvey evlat muamelesine son verecek, kurumsal güveni yeniden tesis edecek 10 maddelik taleplerini de sıralayan Başkan Kaleli, şunları kaydetti:

1-Ek gösterge artışı sadece bazı unvanlar ile sınırlı tutulmamalı, 657 tabi personelin tümüne, eğitim durumlarına göre verilmelidir. Çünkü ek ödeme artışı sadece bazı unvanlara yapılırsa emekli maaşları arasında farklılıklar orantısız bir şekilde açılacaktır. 3600 ek ödemeye kavuşan personellerden emekliliği gelmiş olanlar daha rahat emekli olabilecek ve yerlerine yeni istihdam yaratılabilecek bir alan oluşacaktır.

2-Yine emeklilerimize verilen bayram ikramiyesi, toplumun neredeyse her kesimini memnun etmiştir. Ama çalışanlarımız bu konuda bayram edememiş buruk kalmıştır. Emekli vatandaşlarımıza yaşatılan çifte bayramın bu bayramdan başlayarak memurlara da yaşatılmasını istiyoruz.

3-Eğitim Çalışanları olarak biz, ülkemizin ekonomik ve sosyal yapısını ihtiva eden kurumların tümünün adil ve hesap verebilir bir yapıya kavuşmasını istiyoruz. Adalet eğer mülkün temeli ise bugün ki haliyle ve her türlü denetimden ve adaletten uzak sözlü sınav uygulamasının kamunun tümünden arındırılmasını istiyoruz.

4-Her eğitim öğretim yılı başında öğretmen arkadaşlarımıza 657 Sayılı Kanunun Ek-32. Maddesi gereği ‘Eğitim Öğretime Hazırlık Ödeneği’ ödenmektedir.

5-Son yıllarda yapılan başarısız toplu sözleşmelerle memur maaşları maalesef enflasyona yenik düşmüştür. Memur maaşının alım gücü gözle görülür bir şekilde azalmıştır. Bir de bunlara ilave olarak memur maaşlarında Temmuz ve Ağustos aylarından itibaren diğer yılın Ocak ayına kadar geçen sürelerde gelir vergisinden kaynaklı maaş kesintileri olmaktadır. Memur maaşlarından kesilen gelir vergisi rakamının güncellenerek, günün şartlarına uygun hale getirilmesi artık elzem hale gelmiştir. Bununla ilgili sendikamızın talebi; yüzde 15 Gelir vergisine tabi 13 bin TL'nin 30 bin TL olarak güncellenmesi ile memur maaşlarında yaşanan suni azalma önlenecektir.

ETMEKTEN BAŞKA BİR ANLAM TAŞIMAMAKTA

6- Yine Nisan ayı içersinde 4/C’li personelin 4/B'ye geçirildiği açıklandı. Bu işlemin ihtivasına baktığımızda bu geçişler için, sözden öteye geçmemiştir de diyebiliriz. Yapılan düzenlemeye, 4/C’yi ortadan kaldırdık, 4/B’li yaptık demek insanların aklıyla alay etmekten başka bir anlam taşımamaktadır. Açık ve net şeklide yapılan düzenleme ile 4/C istihdamının adı değişmiş 4/B içerisinde eski 4/C’li diye sadece adı yeni konmuş bir istihdam modeli ortaya çıkmıştır. 4/C’li personeli 4/B kadrosuna geçirdik sözünün karşılığı bu düzenleme olamaz. Bu söz karşılığını ancak ve ancak, eski 4/C’li personelin,mevcut 4/B’lilerin mali ve özlük haklarının tamamından faydalanmaya başlamasıyla yerini bulabilecektir.

7-Yine 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun Ek 1. maddesi kapsamında kamu idarelerinde istihdam edilen personel ile 2828 sayılı sosyal hizmetler kanunu çerçevesinde istihdam edilen personele öğrenim durumu itibariyle elde ettiklere unvanlara atanma hakkı verildi. Bu hakkı elde eden personelimiz adına bu durum mutluluk vericidir. Yerinde bir düzenleme olmuştur. Ancak bu durum aynı haktan faydalanmak isteyen engelli personel ve yardımcı hizmetler sınıfında ki personel açısından da emsal oluşturmuştur.

8-Milli Eğitim Bakanlığında genel idari, teknik ve yardımcı hizmetler sınıflarında görev yapan eğitim çalışanlarının gerek personel eksikliğinden, gerek ikili eğitim yapılmasından, gerekse aşırı iş yükünden dolayı çalışma saatleri, diğer kurumlarda aynı kadroda görev yapan kamu çalışanlarına nazaran değişiklik göstermektedir.

9- Emeklilik için aranan yaş şartı özellikle 2001 yılından sonra işe başlamış kamu görevlileri için adeta bir ceza haline gelmiştir. Söz konusu düzenleme; kamu çalışanlarının çalışma ve yaşam koşullarını ve ülkenin ortalama yaşam süresi gibi birçok unsur dikkate alınmadan yapılmıştır.

10- Milli Eğitim Bakanlığında Şef kadrosunda görev yapan eğitim çalışanlarının özel hizmet tazminatlarının Adalet Bakanlığı ve Belediyelerde olduğu gibi yüzde 67’den yüzde 117 ‘ye, ek ödeme oranlarının ise yüzde 150’ye çıkarılması gerekir.”

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