Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin aralarında dönemin 2. Ordu Komutanı Adem Huduti'nin de bulunduğu 26'sı tutuklu 76 sanığın yargılandığı davada, Türkiye Büyük Millet Meclisi TBMM Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı, aralarında dönemin 2. Ordu Komutanı Adem Huduti ile rütbeli askerlerin de bulunduğu 26'sı tutuklu 76 sanıklı davaya müdahil oldu.



MAHKEME KABUL ETTİ

Yakınca Spor salonunda görülen darbe duruşmasında, Malatya darbe girişimi davasına TBMM Başkanlığı ile Milli Savunma Bakanlığının katılma taleplerini mahkeme tarafından kabul edildi. Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin, aralarında dönemin 2. Ordu Komutanı Adem Huduti’nin de bulunduğu 26’sı tutuklu 76 sanığın yargılandığı Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davanın 12. Duruşmasında mahkeme başkanı Vedat Koç, dosyaya TBMM Başkanlığı ile Mili Savunma Bakanlığının müdahil olarak girme taleplerine ilişkin dilekçelerin mahkemeye ulaştığını belirtti. TBMM Başkanlığı avukatı Şepnem Demirhan hazır bulundu ve TBMM Başkanlığının talebini yeniledi. Mahkeme Heyeti TBMM Başkanlığı ve Mili Savunma Bakanlığının davaya katılma talebini oy birliği ile kabul etti.

TAHİR ÖZÇELİK