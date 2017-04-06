06 Nisan 2017 Perşembe

TBMM ve Milli Savunma Bakanlığı davaya müdahil oldu

Malatya’da görülen darbe duruşmasına TBMM ve Milli Sivil Savunma Bakanlığı müdahil oldu.

06 Nisan 2017 Perşembe 10:44
TBMM ve Milli Savunma Bakanlığı davaya müdahil oldu
 Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin aralarında dönemin 2. Ordu Komutanı Adem Huduti'nin de bulunduğu 26'sı tutuklu 76 sanığın yargılandığı davada, Türkiye Büyük Millet Meclisi  TBMM Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı, aralarında dönemin 2. Ordu Komutanı Adem Huduti ile rütbeli askerlerin de bulunduğu 26'sı tutuklu 76 sanıklı davaya müdahil oldu.

MAHKEME KABUL ETTİ
Yakınca Spor salonunda görülen darbe duruşmasında, Malatya darbe girişimi davasına TBMM Başkanlığı ile Milli Savunma Bakanlığının  katılma taleplerini mahkeme tarafından kabul edildi. Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin, aralarında dönemin 2. Ordu Komutanı Adem Huduti’nin de bulunduğu 26’sı tutuklu 76 sanığın yargılandığı Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davanın 12. Duruşmasında mahkeme başkanı Vedat Koç, dosyaya TBMM Başkanlığı ile Mili Savunma Bakanlığının müdahil olarak girme taleplerine ilişkin dilekçelerin mahkemeye  ulaştığını belirtti. TBMM Başkanlığı avukatı Şepnem  Demirhan hazır bulundu ve TBMM Başkanlığının talebini yeniledi.  Mahkeme Heyeti  TBMM Başkanlığı ve Mili Savunma Bakanlığının davaya katılma talebini  oy birliği ile kabul etti.
TAHİR ÖZÇELİK
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