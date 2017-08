Malatya Valiliğini ziyaret eden TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı Mihrimah Belma Satır ile üyeler Gaziantep Milletvekili Canan Candemir ve Çanakkale Milletvekili Bülent Özbey, Vali Ali Kaban’ı ziyaretlerinin ardından uygulama ile ilgili yetkililerle bir toplantı gerçekleştirdi.



“Dünya örneklerini araştırdık”

Toplantı sonrası basın açıklaması yapan TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı Mihrimah Belma Satır, Dilekçe Komisyonunun TBMM’de faaliyet yürüten önemli bir komisyon olduğunu vurgulayarak, “Türkiye’de Gıda Bankacılığı kurulması için bir alt komisyon kurduk. Bir yıl önce kurduğumuz bu komisyonda önce mevzuat çalışmalarını yaptık. Daha sonra yerinde incelemeler yaptık ve Türkiye’de Gıda Bankacılığı veya yardım bankacılığının iyi örnekleri olan Gaziantep’i, Eskişehir’i, Suriyeli misafirlerimizin çok olduğu Hatay’ı, Adana’yı ziyaret ettik. Bu gibi ziyaretler ve dünya örneklerini araştırdık” ifadelerine yer verdi.



“Malatya tarım ve sanayinin aktif olduğu bir il”

Malatya’da gıda bankacılığı ile ilgili iyi örneklerin olduğunu bildiklerini ve bu yüzden buraya geldiklerini belirten Satır, “Çünkü Malatya hem tarımın hem de sanayinin aktif olduğu bir il. Her ne kadar Malatya içinde yaşamasalar bile çok ciddi sermayeler olduğu büyük firmaların sahibinin Malatyalı olduğunu biliyoruz. Bunları ilimizde incelemek Sayın Valimizle istişare etmek için ve bürokratlarımızla istişare etmek için buraya geldik” dedi.



“İşletmeler ile vakıflar arasında köprü oluşturan bir organizasyon”

Gıda Bankacılığı denince akla sadece gıdanın gelmemesi gerektiğini dile getiren TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı Mihrimah Belma Satır, “Gıda bankacılığı, işletmelerin stoklarında bulunan gıda, yiyecek, yakacak ve temizlik maddelerinden son kullanma tarihi yaklaşmış, paketleme ve üretim hatası bulunan ihracat ve ihtiyaç fazlası gibi sebeplerden dolayı değerini kaybeden veya zayi olacak maddelerin ihtiyaç sahibi insanlara ulaştırılmasını sağlayan işletmeler ile dernek ve vakıflar arasında köprü oluşturan bir organizasyondur. Bu iş sadece gıda ile bağımlı değil. Yakıt ihtiyaç malzemelerini de kapsayan bir yapı” ifadelerini kullandı.



“Yardım yapmayı, hayır yapmayı seven bir toplumuz”

Gıda Bankacılığı konusunda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının da bir çalışma yürüttüğünü kaydeden Satır, “Yardımların mükerrerlik olmadan gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması konusunda ki sistemi önemsiyoruz. Sosyal yardım bankası sistemi ile ilgili önerilerimiz var. Bunları sayın valimiz ile de paylaştım. Biz yardım yapmayı, hayır yapmayı, paylaşmayı seven bir toplumuz. Bir elin vermesini diğer elin duymaması kültürü ile yetişen bir toplumuz. Bu anlamda toplumumuz da gerçekten bir duyarlılık var. Ama büyüyen ekonomimiz, toplumumuz gelişen durumlara göre bunun belli bir sistem içerisinde organizasyon adı altında yürütmesi gerektiğini kanaatindeyiz” şeklinde konuştu.



“FETÖ yardımlarımızı bizlere darbe olarak geri döndürdü”

Geride kalan süreç içerisinde 15 Temmuz’da bir travma yaşandığını da anımsatan Satır, “Toplumumuzun duygularını sömüren FETÖ yardımlarımızı, kurban bağışlarımızı, eğitim katkılarımızı alıp bizlere darbe olarak geri döndürdü. Bunu hep birlikte yaşadık. Dolayısı ile çok daha duyarlı olmamız lazım. Burada sivil toplum örgütlerine, belediyelere, kamuya düşen görevler var. Bizler Türkiye Büyük millet meclisi araştırma komisyonu olarak dilekçe komisyonu adı altında kurduğumuz bu komisyonda bütün bunları içeren bir rapor hazırlayacağız. Bunu kamuoyu ile paylaşacağız” sözlerini kullandı.



“Gıda bankacılığı önemli bir uygulama”

Vali Ali Kaban ise Gıda Bankacılığı uygulamasının önemine değinerek “Çok önemli bir konu olan ‘israfın önlenmesi’ başlığı altında sadece gıda bankacılığı değil her türden israfın önlenmesi ve sosyal yardımların daha sağlıklı, daha hedefine ulaşır, daha bilimsel düzeyde yapılabilmesi için neler yapılabileceğine dair uygulama örneklerini ele aldık” diye konuştu.

