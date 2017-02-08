08 Şubat 2017 Çarşamba

TBMM Başkan Vekili Aydın’dan müjde

Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM) Başkan Vekili Ahmet Aydın, Adıyamanlılara yol müjdesi verdi.

05 Şubat 2017 Pazar 17:26
TBMM Başkan Vekili Aydın’dan müjde
TBMM Başkan Vekili ve Ak Parti Malatya Milletvekili Ahmet Aydın, kendi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sincik- Malatya Karayolunda onarım ve yeni proje, Gölbaşı- Adıyaman- Kahta bölünmüş karayolunu otoban startlarına çıkaracaklarını belirtti. Başkan Vekili Aydın, “Gölbaşı- Adıyaman- Kahta bölünmüş yolunu şimdide adeta otoban standartlarında sıcak asfaltla bitümlü sıcak karışıma (BSK) dönüştürüyoruz. İhale süreci devam ediyor. Besni şehit geçişi tüm den sıcak asfaltla dönüştürülüyor. 8 kilometre uzunluğunda güzel bir bulvar kazandıracağız. İhale hazırlıkları yapılıyor. Besni- Gölbaşı (12 Kilometre) globalden yatırım programına alınarak standarttı yüksek bir yol haline getirilecek. Adıyaman- Çelikhan- Narince ve Gerger arası yolların projesini takiplerimizle hızlandırıyoruz. Proje bitimiyle yol yapımına başlanılacaktır. Sincik ilçe Devlet Hastanesi önünde yapılan kavşaktan itibaren ilçe merkezi bitümlü sıcak karışım olacaktır. Yol medeniyettir diyoruz. İl, ilçe, belde ve köy ayrımı yapmadan tüm projeleri milletvekili arkadaşlarımızla takip etmeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.
İHA
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      Yorumlar
      Toplam 1 yorum mevcut

    • adıyaman lılara müjde veriyor 2 gün önce yorumlandı

      Adıyamanlılara müjde veriyor pütürge.arapgir.arguvan vb....demiyor

      @Cevapla

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