TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, AK Parti Genel Merkezi Sosyal Politikalar Başkanlığının 81 ilde eş zamanlı düzenlemiş olduğu ‘Engelsiz Türkiye için Evet’ programına katılarak, STK ve esnaf ziyaretlerinde bulundu. Malatya Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayında düzenlenen ‘Engelsiz Türkiye için Evet’ programında konuşan Aydın, nevruzun ve baharın yeni Türkiye’nin dirilişine, uyanışına ve kapıların sonuna kadar açılmasına, güçlü bir Türkiye için 16 Nisan’da ‘evet’lerle dolu sandıkların açılmasına vesile olmasını temenni etti.

Hizmetlerin merkezine insanı koyduklarını dile getiren Aydın, “Kim olursa olsun, ne olursa olsun ‘insan olması yeter’ dedik. Bu insana, insanca muamele etmek, bir lütuf olduğu için değil, hak ettiği şekliyle yaşamasını oluşturmak adına çok ciddi icraatlar yapıldı. Yeter mi, yetmez. Daha çok şeyi hep beraber yapmak durumundayız. Daha güzelini yakalamak zorundayız. Engellilik, bir hastalık değil, bir farklılıktır ve bu farklılıklar, dünyamızı güzel kılan farklılıklardır” dedi.

Aydın, bütün engelleri ortadan kaldırmak için çalıştıklarını ifade ederek, “15 yıldır iktidar sürecinde olan AK Parti var. 2002’den bu yana bir taraftan engellilerin sorunlarını çözmeye çalışıyoruz, tüm insanlara ayırt etmeden; bölge, inanç, renk, dil farkı gözetmeden herkese hizmetin en iyisini götürmeye çalışan bir misyon, bir iktidar var. Bugüne kadar ‘yapılamaz’ denen pek çok şeyi gerçekleştiren bu bakımdan da adeta pek çok ülkenin kıskançlığını da alan bir Türkiye ve onun yöneticileri var. O günden bugüne gelmek kolay olmadı, yolda ne engeller yaşadığımızı hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Yolumuza türlü türlü engeller koydular. Dikenli yolları aşarak bu noktalara geldik. Büyük ve güçlü bir Türkiye dedik, 2023 hedeflerini ortaya koyduk” ifadelerini kullandı.

Aydın, daha sonra sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelerek, esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Ziyarette konuşan Aydın, 16 Nisan’ın Türkiye’nin yeniden dirilişi olacağını dile getirerek, “Türkiye artık kamburlarından, prangalarından kurtulmak üzere 16 Nisan’da yeni bir başlangıç yapmak istiyor. Bu yeni başlangıçta adeta dirilen, yeniden uyanışa geçen, şanlı tarihini arayan bir Türkiye olacak. 16 Nisan’da kapılar sonuna kadar açılacaktır” şeklinde konuştu.

İHA