Ziyarette konuşan Malatya Barosu Başkanı Av. Enver Han, Türkiye’nin 16 Nisan’da halk oylaması için sandığa gideceğini belirterek, "Bu referandum da ‘evet’ diyenin ‘hayır’ diyenden, ‘hayır’ diyenin de ‘evet’ diyenden hiçbir farkının olmadığını, her ikisinin de oyunun meşru ve yasal olduğunu, bize göre kutsal olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Başkan Enver Han, “Net bir şekilde, ‘Ne Evet diyenler kahramandır, ne ‘Hayır’ diyenler haindir’ gibi kavramlardan uzak durmamız lazım diyoruz. Milli birlik ve beraberliğimize zarar vermeyecek bir şekilde hareket etmek durumundayız. Adalet Bakanımız, Adalet teşkilatının tepe noktasında birisi olarak tezini ileri sürmüştür ‘Evet’ kampanyasını yürütmektedir. Sayın Metin Feyzioğlu savunmanın başında olarak antitezini ileri sürmüştür. Son söz halkımızındır, milletimizindir. Her iki, sonuçta halkımız için hayırlısı. Her iki sonucunda ülkemizin menfaatine olmasını bekliyoruz” diye konuştu. TBB Başkanı Avukat Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, “Türkiye Barolar Birliği veya Barolarımız ne ‘Evet’ ne de ‘ Hayır’ kampanyası yürütmektedirler. Biz kampanya yürütmeyiz, biz bilgilendiririz. Türkiye Barolar Birliğinin ve Barolarımızın tabii olduğu bin 136 sayılı Avukatlık kanunun 110’ncı maddesi Türkiye Barolar Birliğine, 76’ncı maddesi ise Barolara ülkede çıkacak, çıkması planlanan kanunların hatta tüzüklerin, yönetmeliklerin nasıl olması gerektiği, hukuk devleti ile acaba bağdaştırılır mı, bağdaştırılmaz mı? Bu konularda görüş oluşturma ve uygulamaya yönelikte değerlendirmelerin yapıp İnsan Hakları ihlallerine yol açıyorsa, temel hakların ihlaline yol açıyorsa bunları düzeltmek için mücadele etme görevi vermiştir” ifadelerini kullandı.

İHA