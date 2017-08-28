10’larca yıldır Tavukçular Pazarı olarak bilenen SOS binasının arkasında bulunan Yeni Hamam Mahallesi esnafları, kendilerine tavuk sattıkları için ceza verildiğini iddia ediyorlar. Tavuk satan 9 esnaftan 5 esnafa bin 600 TL para cezası verildiğini ileri süren esnaflar BUSABAH gazetesine konuşarak tepkilerini dile getirdiler.

Tarım İl Müdürlüğü personellerinin polis ve zabıta ekiplerini de yanlarına alarak dükkanlarına geldiklerini öne süren Yaşar Veliler isimli esnaf, ekiplerin burada tavuk satışının yasak olduğunu söylediklerini dile getirdi.

TAVUK SATIMI “YASAK” DEDİLER

Yaşar Veliler, 1991 yılından beri Tavukçular Pazarı’nda esnaflık yaptığını ifade ederek, “Tarım İl Müdürlüğünden yetkililer yanlarına belediye yetkililerini, zabıta memurlarını almışlar geldiler. ‘Tavuk satımı yasak’ dediler. Biz de dedik ki ‘70-80 yıldır biz burada tavuk satıyoruz. Yalnız tavuk burada değil 81 ilde satılıyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Diyarbakır, İstanbul’da Eminönü’nde, Ankara’da Belediye’nin arkasında işlek olan her yerde satılıyor. Diyarbakır’da daha yeni Belediye tavuk sitesi yaptı ve şehrin göbeğinde tavuk satılıyor. Tavuk ticareti yalnız bizi ilgilendiren bir mesele değil, Malatya’da 750 bin kişiyi ilgilendiren bir meseledir.’ En ücra köydeki bir vatandaş tavuğunu götürüp satmak istediği zaman bu çarşıya gelir. Burayı bilir. Başka yeri bilmez. Geri satacaksa yalnız burayı bilir. Buraya gelir. Almak isteyen herhangi bir köylü veya vatandaş bu sokağı bilir. Bu bir ihtiyaçtır ve Malatyalıların ihtiyaç meselesidir” şeklinde konuştu.

BİN 600 LİRA BÜYÜK PARA

Para kazanamadıklarını söyleyen Veliler, “Biz burada tavuk satmakta bir aracıyız. Peki, bir yasak varsa bugüne kadar neden yasağı kaldırmadılar? Bugüne kadar dükkânlarımızı neden kapatmadılar? Yasaksa gelin kapatın. Ekmek teknemizi kapatın. Yasak değilse bir milyar 600 bin lira yazma. Bir günde bu ceza nedir? Kanun böyleymiş. Sizin de bir takım takdirleriniz var. Hemen gelip ceza yazılmamalı. Bin 600 lira büyük para. Biz ayda o kadar para kazanıyor muyuz ki? Paramız yok. Kurban bile kesemiyoruz. Siz ne istiyorsunuz bu vatandaştan ben anlamadım. Yalnız benim davam değil bu. Malatya’da 750 bin kişinin davası bu. Doktorlar bağırıyor köy tavuğu yiyin diye. Yumurta yiyin diyor. Evinizde besleyin diyor. Ama bizimkiler hayır yapmasınlar, yapanlara ceza veririz diyorlar” diye konuştu.

NE İSTİYORSUNUZ BU SEKTÖRDEN?

“Ticaretimizi engellemesinler” diyen Veliler, “Köylerde hayvan kalmamış, koyun, kuzu, dana kalmamış. Köydeki vatandaşın tavuktan başka yiyecek hiçbir şeyi yok. Bir misafir gelse et bulamaz. Hemen bir tavuk kesecek. Ne istiyorsunuz bu sektörden? Yoksa büyük sektörlerin emri altında mısınız? Ben bu parayı şu anda ödemeyeceğim. Bayramdan sonra kanun hakkımı kullanmak istiyorum. Fakat duyup, araştırdığımıza göre, mahkemede lehine bir karar çıkmaz. Bu da acayip bir şey yani. Çünkü bir kanun varmış 5096 sayılı kanunun T fıkrası varmış. Bu kanunun kimin için, kime yaranmak için çıktığını da sorgulamak lazım. Bu cezanın uygulanmasını istemiyoruz. Biz budumu Cumhurbaşkanına, Başbakana da bildirdik. Valiliğe de gerekli talimatların verildiği duyumunu aldık. Ticaretimizi engellemesinler” söylerinde bulundu.

BU HAKSIZLIK NİYE YAPILIYOR?

Diğer esnaflara neden ceza verilmediğini soran Cihan Karakaş isimli esnaf ise şunları kaydetti:

“Burada 5 kişiye aynı miktarda para cezası verildi. Burada bu işi yapan 9 kişi tavuk satıyor. Ancak 5 kişiye ceza veriliyor. Yani biz diğer 4 kişiyi merak ediyoruz. Acaba bunlara herhangi bir torpil mi yapıldı? Bu haksızlık niye yapılıyor? Eğer bir ceza veriliyorsa toplum olarak hepsine verilir. Ayrımcılık işin içinde olmaz. Ben de kamuda çalışmıştım. 30 sene hizmet ettim. Böyle bir gündem olmaz. Ya bu cezadan vazgeçecekler ya da bütün esnaflara aynı cezai işlem uygulayacaklar. Bu bir haksızlıktır. Vatandaşın bile zoruna gidiyor ve bu durum kabul edilemez. Eğer burada tavuk satışı yasaklanırsa bize belediye bir yer yapacak ve bizler de bütün satışlarımızı orada yapacağız. Bizlere birden bu cezanın uygulanması caiz değil. Kurban Bayramına 3-4 gün kala bu ceza hiç kabul edilemez. Bizler bu cezayla birlikte nasıl kurbanımızı keseceğiz?”

















MUTLU SARIGÜL