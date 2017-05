Bahar aylarının gelmesi ile birlikte mangal sezonu hızlı başladı. Ancak spekülatörler nedeniyle dana bonfilenin kilosu 80 liraya, kanadın fiyatı da 9 liradan 18 liraya yükseldi. Kırmız et fiyatlarının sürekli artış kaydetmesi vatandaşları daha ucuz protein kaynağı olan tavuk etine yöneltti. Ucuz olmasından dolayı özellikle dar gelirli vatandaşların en önemli besin kaynağı haline gelen tavuk eti tüketimi yıllık 23 kiloya ulaşmış durumda. Mangal sezonunun açılması ile kanat talebinin artmasının, bu ürünün fiyatını da artırdığı savunuluyor.

Esnaf Ersin Ercan, “Havaların ısınmasıyla birlikte açılan mangal sezonunda kırmız et fiyatlarının sürekli artış kaydetmesi üzerine özellikle hafta sonları vatandaşlar tavuk tüketimine yoğun ilgi gösteriyor” dedi.

ZAM SÖYLENTİLERİ ASILSIZ

Fiyatların zaten uygun olduğunu ancak haberlerde abartıldığını ifade eden Ersin Ercan, “Fiyatlarımız zaten uygun. Televizyon kanallarında abartıldığı şekilde 20-25 TL’ye tavuk, but, pirzola satmıyoruz. Pirzola kilogram fiyatı 8 TL’den başlıyor, 13 TL’ye kadar çıkıyor. Kanat kilogram fiyatı 10 ile 12 TL arasında, diğer bir ürünümüz halk arasında ‘kelebek’ diye tabir edilen ürünün fiyatı da 8 TL’de satışa sunuyoruz. Soğuk hava araçlarıyla günlük olarak kesilen tavuk ürünlerle tezgahımızı günlük yeniliyoruz. Kilo ile mangal satışı yapan ve marketlerde satılan tavuk ürünlerine oranla kat kat uyguna satış yapıyoruz” diye konuştu.

B SINIFI ÜRÜN SATIYORLAR

Ercan, “Ramazan ayı öncesi insanlar zam olacağı söylentilerine itibar etmesinler. Cadde üzerlerinde kilo ile mangal satışı yapan tavukçular neredeyse yüzde 100 bir farkla üstelik B sınıfı ürün satıyorlar. Tavuk kasap dükkanlarında 8 TL’ye satılan ürün mangalcılarda hem çiğini hem de pişmişini 24 TL’ye satılıyor. Genellikle marketlerde müşteriler tavuk ürünlerinin yanında başka ürünlerde aldıkları için kasadan aldıkları fişe dikkat etmez tavuğun fiyatını fark etmezler. Fırıncıların bir sözü var, ‘ekmeği ekmekçiye ver, üzerine bir ekmek ver.’ Marketler marketliğini, kasaplar kasaplığını, mangalcılar da mangalcılığını yapsınlar. Tavukçu kasaplarında kesinlikle beklemiş ürün bulamazsınız. Vatandaşın cebine yazık, aynı ürüne daha fazla ücret ödemesinler” sözlerine yer verdi.

BUT PİRZOLANIN FİRESİ ÇOK OLUR

İyi etin nasıl olduğunu da anlatan Ercan, “Tavuk tüketecek olan insanlar öncelikle ürünü çok iyi tanıyacaklar. But pirzolanın kemik oranı fazla olur, sarma pirzolada kemik ve deri oranı daha az olur. Lezzet olarak hemen hemen ikisinin tadı aynıdır. Fakat but pirzolanın firesi çok olur” diye konuştu.

RAMAZAN YOĞUNLUĞU BAŞLADI

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte işlerinin daha çok açıldığını ifade eden Ersin Ercan, “Allah’a şükür Ramazan ayı yoğunluğu başladı. Ramazan ayında insanlar genelde tavuk but, göğüs grubuna ilgi göstereceklerdir. But grubu daha yağlı olduğu için mangalcılar ramazan ayında daha hafif ve zahmetsiz pişirme yöntemleriyle hazırladıkları yemeklerle iftarlarını açacaklardır. Tavada veya sebze ile hazırlanan tavuk kuşbaşı türlü yemekleriyle gelen misafirler ağırlanır. Tüm tavuklara ilgi artıyor. Anaç dediğimiz 2 buçuk yılda yetişen organik tavukları da talep eden müşterilerimize satışını gerçekleştiriyoruz. 45 günde yetişen tavukları 20-25 dakikada pişirirken anaç tavukların pişirilmesi 3 saati alır ama daha lezzetlidir. İnşallah geçen bu yılki ramazan ayı, geçen senelerdeki ramazan aylarını aratmayacaktır. Hafta sonları iftarda misafir ağırlayacak olanlar kanat, pirzola, kelebek ve sarma ürünlere ilgi gösteriyor. Gelen müşterilerimize her zaman şunu söyleriz; mutlaka güvenip sürekli alışveriş yapabilecekleri bir tane tavukçu, kasap ve manav belirleyip gönül rahatlığıyla taze ve ekonomik alışveriş yapsınlar” dedi.

MANGALIN KOKUSU YETER

Ali Gül isimli vatandaş ise fiyatların dar gelirli vatandaşların bütçesine göre hala pahalı olduğunu ifade ederek, “İş yoğunluğundan fırsat bulup park ve bahçelere çıkamadığımız için her hafta ailemizle birlikte çocuklarla değişiklik olsun diye kendi evimizde mangal yapıyoruz. Mangalın kokusu gelsin o çocuklara yetiyor. Devamlı alışveriş yaptığımız yerden aldığımız için gönül rahatlığıyla etimizi tüketiyoruz” sözlerine yer verdi.













ÖMER ALİ DELİBAŞ