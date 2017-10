Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından “2017-2018 Yılı Hizmet İçi Aday Öğretmen Yetiştirme Programı” gerçekleştirildi. 170 öğretmen adayının katıldığı ve Battalgazi Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonunda düzenlenen programa Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, İnönü Üniversitesi İktisadi Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökhan Tuncel, okul müdürleri, üniversiteden öğretim görevlileri, aday öğretmenler katıldı. İstiklal Marşı’nın okunmasından sonra programın açılış konuşmasını Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı yaptı.

Öncelikle aday öğretmenlere ‘hayırlı olsun’ temennisiyle sözlerine başlayan Tatlı, aday öğretmen yetiştirme programının bugün itibariyle başladığını ve bu ayın sonuna kadar bu programın devam edeceğini söyledi.

İNŞA FAALİYETİNDE BAŞARILI OLAMAYIZ

Aday öğretmenlere seslenen ve konuşmasına devam eden Tatlı, “Süreç içerisinde değişik alanlardan, hem üniversitemizden hem içimizdeki arkadaşlar sizlerle eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürürken sınıf içerisinde, okulda nasıl bir yol ve yöntem izlememiz gerektiği, aynı zamanda kadim medeniyetimizin birikimlerini özellikle eğitim alanındaki birikimlerini sizlerle paylaşacaklar. Eğitim dinamik bir süreçtir, bu dinamik süreç içerisinde dinamizmi en yüksek olması gereken öğretmendir. Eğer bu dinamik süreç içerisinde bizler kendimizi her gün yeniden formatlamaz, yeniden inşa etmezsek geleceği inşa faaliyetinde başarılı olamayız. Bizler kendimizi her gün yeniden inşa edeceğiz, her gün yeniden formatlayacağız ki bu dinamik süreci yönetebilelim. Siz değerli arkadaşlarım bu ülkenin geleceğini şekillendiriyorsunuz. Ülkenin geleceğini şekillendirirken önce kendimizi her türlü duruma adapte edebilecek, uyarlayabilecek hemen duruma müdahil olabileceğimiz bir noktaya gelmemiz lazım. Bunun için de bizler her gün kendimizi yeniden inşa etmemiz gerekiyor” diye konuştu.

SÖYLEMEM GEREKENİ SÖYLERİM

23 ile atama yapıldığını ve bu illerden en iyisinin Malatya olduğunu vurgulayan Tatlı, “Sözleşmeli öğretmenlik ile alakalı mevzuatı hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Malatya’ya atanan arkadaşlarımız şanslı olan arkadaşlarımızdır. Çünkü 23 ile atama yapılıyor. 23 ilin en iyisi Malatya'dır. Bu gün bu saatte, Ağrı'da, Hakkari'de, Şırnak'ta, Mardin'de, Kars'ta, Bitlis'te ve Muş'taki salonlarda aynı dersleri dinleyen arkadaşlarımız da var. Ben emin olun siz bunlardan daha şanslısınız. Bu şanslı durumumuzu biz daha az tolere edilebilir hale getireceğiz bunu net bir şekilde söyleyeyim. Ben söylemem gerekeni söylerim. Arkadaşımın nasıl anlıyorsa onun bileceği bir şeydir. Ben şair de değilim. Edebiyatçı da değilim. Sizler Sözleşmeli Öğretmenlik Mevzuatı çerçevesinde atanmış belli bir süreç içerisinde sözleşmeli olarak devam edeceksiniz. Sizlerle anlaşırsak sizlerle yola devam etmeye karar verirsek karşılıklı hem biz hem siz daha sonra da belli bir süre boyunca aynı noktada kadrolu olarak devam edeceksiniz. Ve İnşallah kadroya geçeceksiniz” ifadelerini kullandı.

ANNE-BABA EKSİKLİĞİ YAŞIYORUZ

“Bizler işimizi yaparken muallim olarak davranacağız, öğretmen olarak değil” diyen Tatlı, sözlerine şöyle devam etti:

“Muallim, âlem, ilim, alim muallim dörtlüsünün en son halkası ve bana göre en önemli halkasıdır. Bizler Anadolu mozaiğinin bütün renklerinin güzelliği ile o desenin bütün ihtişamı ile geleceği taşınması için mücadele edeceğiz. Aksi takdirde renklerden birini yok edip diğerini öncelikle indirdiğimizde 15 Temmuz gibi facia ile karşılaşırız. Bizler devletin memurlarıyız. Aklımızı, beynimizi, benliğimizi bu ülkenin geleceği olan gençlerin yetiştirmek için harcayacağız. Aksi takdirde bugün olduğu gibi yarın da üzülen bizler olacağız. Üzülen bu coğrafyanın insanı olacaktır. Dünya her gün yeniden formatlanıyor. Dünya her gün yeniden değişiyor. Okullarımızda sizleri yapacağın şeyler, sizlerin anlatacakları sizlerin rehberliğinin sizlerin liderliğini çocuklarımızın ve gençlerimizin sağlıklı bireyler olarak yetişmesini sağlayacaktır. Ama bizlerin kendi sorumluluğumuzu yerine getirmediğimiz anda başkalarını devreye gireceğinden emin olun. Bir çocuğa annesi, babası ve öğretmeninden başka kim ne derse yanlış yönlendirir. Eğitim sistemimiz içerisinde üzgünüm maalesef birçok noktada anne-baba eksikliğini yaşıyoruz. O boşluğu da sizler doldurmak zorundasınız.”

UYUDUĞUMUZ İÇİN ZATEN BU HALDEYİZ

Programa katılmayan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürlerine tepki gösteren Tatlı, “İhtiyaç duyarsanız sorununuz sıkıntınız olduğu zaman ‘bunu mutlaka paylaşmam gerekiyor’ derseniz sizi dinlemeye hazır olduğumuzu belirtmek isterim. İlçe Milli Eğitim müdürlerimizle mutlaka irtibat halinde olun. Ama şunu söyleyeyim: Hiçbir ilçe milli Eğitim Şube Müdürü burada yok. Sanki aday öğretmenler Elazığ’dan geldiler. Böyle bir şey olmaz. 190 tane aday öğretmen salonda, 190 aday öğretmenin bütün iş ve işlemlerinden sorumlu olan ilçelerimizin şube müdürleri yok. Onların uykusu var, uyuyorlar. Biz uyuduğumuz için zaten bu haldeyiz. Her hafta sonu burada olacaklar! Olacaklar ki, öğretmenler tanısınlar” şeklinde konuştu.

Daha sonra İnönü Üniversitesi İktisadi Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökhan Tuncel’in “Türkiye'de Demokrasi Tarihi ve 15 Temmuz Süreci Konulu” devam etti.









MUTLU SARIGÜL