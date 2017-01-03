Malatyalı tatlıcılar, yılbaşında umdukları iş yoğunluğunu bulamadılar. Kadayıfçılar Çarşısı’nda tatlıcılık yapan esnaflar BUSABAH’a konuşarak, işlerindeki durgunluğu anlattılar.

Satışlarının bu yılbaşında çok durgun geçtiğini ifade eden Ramazan Doğan isimli tatlıcı, kadayıf satışının bir hafta öncesine kadar çok iyi olduğunu dile getirdi.

FİYATLAR ÇOK UYGUN

İnsanların artık tatlılarını kendi evlerinde yaptığını söyleyen Doğan, “Geçmiş yıllarda yılbaşı günleri satışlar gerçekten çok yoğundu. Ama satışlarımız çok durdu ve bu durgunluğun nedenini de bilmiyoruz. İşlerimiz açılırsa herhangi bir sıkıntımız kalmayacak. İşlerimizin de açılacağını tahmin ediyorum. Tatlılara konulan glikozdan dolayı insanlar artık tatlılarını kendi evlerinde yapmak istiyorlar. Bizler glikoz katmıyoruz tatlılara ama yine de insanlarımız evinde tatlı yapmak istiyorlar. Kadayıf fiyatlarıçok uygun. Çiğ tel kadayıfın kilosu 7 TL, çiğ yassı kadayıfın kilosu da 7 TL. Şerbetli kadayıf ve yassı kadayıf ise 10 TL” diye konuştu.

SATIŞLARIMIZ DURGUN GEÇTİ

Tatlılarını şeker pancarı şekeriyle yaptıklarını ifade eden Bayram Aydın isimli tatlıcı ise, “Eski yılbaşı günlerine göre satışlarımız çok durgun geçti. Bunun da sebebi; milletimiz artık yılbaşını kutlamıyor. Satışlar bu yüzden düştü. Bundan sonra inşallah satışlarımız artar. Malatya’nın durumu, Türkiye’nin durumu düzelirse satışlarımız artacak. Ekonomik sıkıntılar da bunun nedeni. Baklavanın kilosu 12 TL, kadayıfın kilosu 10 TL, şekerpare 7 TL, halka tatlının kilosu 8 TL şeklinde. Glikoz kullanmıyoruz. Şeker pancarı şekeri kullanıyoruz” şeklinde konuştu.

MUTLU SARIGÜL